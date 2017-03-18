Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Я две недели назад уже комментировал это - Лун не перевзвешивает доли сегментов в динамике. Коли лун не ріс, ти з піною доказував що це об’єктивний індекс і як зателефонуєш його власникам , як докажеш що це самий об’єктивний індекс, то всім буде місця мало. Тепер вже й лун не той… чи просто знайомі трубку не взяли…Сміх та й годі. Економ пропозиції «ісчезли».
Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру
Накануне нового учебного года студенческий городок Киевского политехнического института отметил знаковое событие – открытие нового общежития. Это пока первый и единственный пример в истории вуза, когда на территории кампуса, основанного в 70-х годах, появился новый жилой корпус.
Застройщиком выступила компания "Евротранс". Представитель компании Евгений Терлецкий рассказал о том, каким получилось новое общежитие и каковы дальнейшие планы "Евротранса".
— Расскажите, пожалуйста, почему именно "Евротранс" стал застройщиком общежития?
— Дело в том, что Киевский политех выступает заказчиком одного из наших проектов — жилого комплекса Genesis, который мы строим на Соломенке в Индустриальном переулке. И строительство общежития стало еще одним обязательством, которое мы взяли на себя. Кроме того, "Евротранс" имеет достаточно опыта в строительстве различных объектов. Среди недавних, успешно реализованных проектов – жилой дом бизнес-класса на Печерске, 20-этажный бизнес-центр "Палладиум Сити" на Антоновича, несколько коттеджных городков в пригороде. Поэтому мы были уверены, что в сжатые сроки и с соблюдением всех норм построим для КПИ новое общежитие.
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— Чем компания "Евротранс" занимается сейчас?
— Мы продолжаем строительство жилого комплекса и офисного здания Genesis в Соломенском районе на Индустриальном переулке, 2. Готовимся уже в конце года сдавать первую очередь проекта.
— Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
— Genesis – самый масштабный проект в нашем портфеле. Это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из пяти секций. Два дома расположены напротив друг друга, и это позволяет создать между ними визуально закрытое пространство. Здесь мы обустроим детские площадки, спортивные и зеленые зоны. Также будет построен паркинг на 184 места.
rjkz написав:[ Вау, какая неосвеломленность. Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.
Так он, скорее всего, один такой (именно миллиардер), а Барабашёв имеет ввиду более менее массовый переезд очень состоятельных арабских друзей.
И то он здесь (миллиардер)только из за жены украинки. Кстати, довольно потешная женщина. Всегда с радостью смотрю ее интервью. Очень понравилось когда она с западом молодой девахи рассказывала про люстры а их поместье по более 10куев за штуку.
Востаннє редагувалось hume в Вів 21 вер, 2021 16:20, всього редагувалось 2 разів.