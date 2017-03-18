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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8576857785788579>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:06

  Первый написав:
  zРадио написав:Я две недели назад уже комментировал это - Лун не перевзвешивает доли сегментов в динамике.
Коли лун не ріс, ти з піною доказував що це об’єктивний індекс і як зателефонуєш його власникам , як докажеш що це самий об’єктивний індекс, то всім буде місця мало.
Тепер вже й лун не той… чи просто знайомі трубку не взяли…Сміх та й годі. Економ пропозиції «ісчезли».

Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:10

Генезис-ньюз
Накануне нового учебного года студенческий городок Киевского политехнического института отметил знаковое событие – открытие нового общежития. Это пока первый и единственный пример в истории вуза, когда на территории кампуса, основанного в 70-х годах, появился новый жилой корпус.

Застройщиком выступила компания "Евротранс". Представитель компании Евгений Терлецкий рассказал о том, каким получилось новое общежитие и каковы дальнейшие планы "Евротранса".

— Расскажите, пожалуйста, почему именно "Евротранс" стал застройщиком общежития?

— Дело в том, что Киевский политех выступает заказчиком одного из наших проектов — жилого комплекса Genesis, который мы строим на Соломенке в Индустриальном переулке. И строительство общежития стало еще одним обязательством, которое мы взяли на себя. Кроме того, "Евротранс" имеет достаточно опыта в строительстве различных объектов. Среди недавних, успешно реализованных проектов – жилой дом бизнес-класса на Печерске, 20-этажный бизнес-центр "Палладиум Сити" на Антоновича, несколько коттеджных городков в пригороде. Поэтому мы были уверены, что в сжатые сроки и с соблюдением всех норм построим для КПИ новое общежитие.

..........................

— Чем компания "Евротранс" занимается сейчас?

— Мы продолжаем строительство жилого комплекса и офисного здания Genesis в Соломенском районе на Индустриальном переулке, 2. Готовимся уже в конце года сдавать первую очередь проекта.

— Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.

— Genesis – самый масштабный проект в нашем портфеле. :mrgreen: Это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из пяти секций. Два дома расположены напротив друг друга, и это позволяет создать между ними визуально закрытое пространство. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Здесь мы обустроим детские площадки, спортивные и зеленые зоны. Также будет построен паркинг на 184 места.

https://news.liga.net/all/pr/intervyu-s ... bschejitie

Сравните ремонт в новострое-общаге с парочкой других ремонтов
https://news.liga.net/society/news/maly ... monta-foto

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/2/7285255/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:04

  rjkz написав:[
Вау, какая неосвеломленность.
Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.

Так он, скорее всего, один такой (именно миллиардер), а Барабашёв имеет ввиду более менее массовый переезд очень состоятельных арабских друзей.

И то он здесь (миллиардер)только из за жены украинки. Кстати, довольно потешная женщина. Всегда с радостью смотрю ее интервью. Очень понравилось когда она с западом молодой девахи рассказывала про люстры а их поместье по более 10куев за штуку.
Востаннє редагувалось hume в Вів 21 вер, 2021 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:08

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
..
Странно, как это еще на валютной вы с Denikom не зацепились. Один - вестник апокалипсиса, второй - "второй Франции".
И все, что характерно, графиками любят давить на психику )

Почетное звание вестника апокалипсиса у нас занято давно, и скорее всего, надолго. Бессменный топик стартер и хоронильщик мировой валюты - Хббгаф :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:10

  hume написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
..
Странно, как это еще на валютной вы с Denikom не зацепились. Один - вестник апокалипсиса, второй - "второй Франции".
И все, что характерно, графиками любят давить на психику )

Почетное звание вестника апокалипсиса у нас занято давно, и скорее всего, надолго. Бессменный топик стартер и хоронильщик мировой валюты - Хббгаф :mrgreen:

что-то не видно его. Так и не дождался, видать. Ушел в монахи...
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:12

  Serg-ik написав:Генезис-ньюз

коль уж вы вспомнили
очередное подорожание объявлено с 1.10., предыдущие было июнь и август с.г., каждое прибавляет в прайс порядка +10%, короче парапланируем по графику...
хотя может это "рост по мере готовности"? хотя +30% за 5 месяцев однако

а было время Я вам предлагал взять на моменте 3к с правильными комнатами за 55куе...
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:13

  Serg-ik написав:Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру


То он имел в виду "собственникам платформы", а не "собственникам продаваемых помещений". Но в любом случае он соврал. Я такого не обещал, я обещал позвонить сотруднику. И позвонил. Просто оказалось, что он уже бывший сотрудник. Если бы у меня не было совести, я бы умолчал. Первый почему-то считает себя победителем в этой истории - зРадио не смог ответить за базар, ай-ай-ай.

Свои грехи, тем временем, замечать отказывается, хотя тень на плетень наводит тут ежедневно и по многу раз
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:28

  zРадио написав:
  GADFLY написав:
  zРадио написав:ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


шо шо?)


На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.

Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?

Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.

Может, по своему же примеру, возьмешь динамику
на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77%
на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28%
на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26%
на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68%
на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07%
на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65%
на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83%
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%

Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре :)
Но потом, падение только увеличилось

на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%

Если ты хотел сказать, как растут ЗВР, то они растут с 2015 года. При Порошенко, удивительно, правда ?

А вот базу для сравнения ты взял самую хреновую
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:29

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру


То он имел в виду "собственникам платформы", а не "собственникам продаваемых помещений". Но в любом случае он соврал. Я такого не обещал, я обещал позвонить сотруднику. И позвонил. Просто оказалось, что он уже бывший сотрудник. Если бы у меня не было совести, я бы умолчал. Первый почему-то считает себя победителем в этой истории - зРадио не смог ответить за базар, ай-ай-ай.

Свои грехи, тем временем, замечать отказывается, хотя тень на плетень наводит тут ежедневно и по многу раз


Давай скрін де ти раніше писав що лун це не індекс і його не можна використовувати, коли тобі весь форму писав що дані там це сміття
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:41

  pesikot написав:Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.

Может, по своему же примеру, возьмешь динамику
на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77%
на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28%
на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26%
на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68%
на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07%
на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65%
на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83%
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%

Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре :)
Но потом, падение только увеличилось

на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%

Если ты хотел сказать, как растут ЗВР, то они растут с 2015 года. При Порошенко, удивительно, правда ?

А вот базу для сравнения ты взял самую хреновую


Та я готов взять и альтернативную дату - пусть будет не 31.12.2013, а 28.02.2014. Или предложи свою.

Если ты, непонятно с какого перепуга, решил, что я буду в чем-то обвинять Порошенко времен начала президентства, ты глубоко заблуждаешься. Порошенко досталась самая тяжелая геополитическая ситуация за все годы независимости и вторая по тяжести (после 90-х) - экономическая. Надеюсь, ты получил, что хотел, заслужил печеньку и теперь можно вернуться к диалогу о РН.

Так вот, отрицательная разница между объемами ЗВР (то, что у нас есть) и внешнего долга (то, что мы должны) сегодня выше, чем она была в преддверии обвала КРЖН в 2014-2015 гг. А в 2014-2015 гг, соответственно, она была выше, чем в преддверии обвала КРЖН в 2008-2009 гг
zРадио
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