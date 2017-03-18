Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Я две недели назад уже комментировал это - Лун не перевзвешивает доли сегментов в динамике. Коли лун не ріс, ти з піною доказував що це об’єктивний індекс і як зателефонуєш його власникам , як докажеш що це самий об’єктивний індекс, то всім буде місця мало. Тепер вже й лун не той… чи просто знайомі трубку не взяли…Сміх та й годі. Економ пропозиції «ісчезли».
Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру
Накануне нового учебного года студенческий городок Киевского политехнического института отметил знаковое событие – открытие нового общежития. Это пока первый и единственный пример в истории вуза, когда на территории кампуса, основанного в 70-х годах, появился новый жилой корпус.
Застройщиком выступила компания "Евротранс". Представитель компании Евгений Терлецкий рассказал о том, каким получилось новое общежитие и каковы дальнейшие планы "Евротранса".
— Расскажите, пожалуйста, почему именно "Евротранс" стал застройщиком общежития?
— Дело в том, что Киевский политех выступает заказчиком одного из наших проектов — жилого комплекса Genesis, который мы строим на Соломенке в Индустриальном переулке. И строительство общежития стало еще одним обязательством, которое мы взяли на себя. Кроме того, "Евротранс" имеет достаточно опыта в строительстве различных объектов. Среди недавних, успешно реализованных проектов – жилой дом бизнес-класса на Печерске, 20-этажный бизнес-центр "Палладиум Сити" на Антоновича, несколько коттеджных городков в пригороде. Поэтому мы были уверены, что в сжатые сроки и с соблюдением всех норм построим для КПИ новое общежитие.
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— Чем компания "Евротранс" занимается сейчас?
— Мы продолжаем строительство жилого комплекса и офисного здания Genesis в Соломенском районе на Индустриальном переулке, 2. Готовимся уже в конце года сдавать первую очередь проекта.
— Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
— Genesis – самый масштабный проект в нашем портфеле. Это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из пяти секций. Два дома расположены напротив друг друга, и это позволяет создать между ними визуально закрытое пространство. Здесь мы обустроим детские площадки, спортивные и зеленые зоны. Также будет построен паркинг на 184 места.
rjkz написав:[ Вау, какая неосвеломленность. Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.
Так он, скорее всего, один такой (именно миллиардер), а Барабашёв имеет ввиду более менее массовый переезд очень состоятельных арабских друзей.
И то он здесь (миллиардер)только из за жены украинки. Кстати, довольно потешная женщина. Всегда с радостью смотрю ее интервью. Очень понравилось когда она с западом молодой девахи рассказывала про люстры а их поместье по более 10куев за штуку.
Востаннє редагувалось hume в Вів 21 вер, 2021 16:20, всього редагувалось 2 разів.
коль уж вы вспомнили очередное подорожание объявлено с 1.10., предыдущие было июнь и август с.г., каждое прибавляет в прайс порядка +10%, короче парапланируем по графику... хотя может это "рост по мере готовности"? хотя +30% за 5 месяцев однако
а было время Я вам предлагал взять на моменте 3к с правильными комнатами за 55куе...
Serg-ik написав:Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру
То он имел в виду "собственникам платформы", а не "собственникам продаваемых помещений". Но в любом случае он соврал. Я такого не обещал, я обещал позвонить сотруднику. И позвонил. Просто оказалось, что он уже бывший сотрудник. Если бы у меня не было совести, я бы умолчал. Первый почему-то считает себя победителем в этой истории - зРадио не смог ответить за базар, ай-ай-ай.
Свои грехи, тем временем, замечать отказывается, хотя тень на плетень наводит тут ежедневно и по многу раз
zРадио написав:ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
шо шо?)
На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.
Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?
Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.
Может, по своему же примеру, возьмешь динамику на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77% на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28% на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26% на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68% на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07% на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65% на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83% на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре Но потом, падение только увеличилось
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
Если ты хотел сказать, как растут ЗВР, то они растут с 2015 года. При Порошенко, удивительно, правда ?
Serg-ik написав:Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру
То он имел в виду "собственникам платформы", а не "собственникам продаваемых помещений". Но в любом случае он соврал. Я такого не обещал, я обещал позвонить сотруднику. И позвонил. Просто оказалось, что он уже бывший сотрудник. Если бы у меня не было совести, я бы умолчал. Первый почему-то считает себя победителем в этой истории - зРадио не смог ответить за базар, ай-ай-ай.
Свои грехи, тем временем, замечать отказывается, хотя тень на плетень наводит тут ежедневно и по многу раз
Давай скрін де ти раніше писав що лун це не індекс і його не можна використовувати, коли тобі весь форму писав що дані там це сміття
pesikot написав:Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.
Может, по своему же примеру, возьмешь динамику на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77% на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28% на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26% на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68% на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07% на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65% на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83% на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре Но потом, падение только увеличилось
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78% на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
Если ты хотел сказать, как растут ЗВР, то они растут с 2015 года. При Порошенко, удивительно, правда ?
А вот базу для сравнения ты взял самую хреновую
Та я готов взять и альтернативную дату - пусть будет не 31.12.2013, а 28.02.2014. Или предложи свою.
Если ты, непонятно с какого перепуга, решил, что я буду в чем-то обвинять Порошенко времен начала президентства, ты глубоко заблуждаешься. Порошенко досталась самая тяжелая геополитическая ситуация за все годы независимости и вторая по тяжести (после 90-х) - экономическая. Надеюсь, ты получил, что хотел, заслужил печеньку и теперь можно вернуться к диалогу о РН.
Так вот, отрицательная разница между объемами ЗВР (то, что у нас есть) и внешнего долга (то, что мы должны) сегодня выше, чем она была в преддверии обвала КРЖН в 2014-2015 гг. А в 2014-2015 гг, соответственно, она была выше, чем в преддверии обвала КРЖН в 2008-2009 гг