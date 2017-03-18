Накануне нового учебного года студенческий городок Киевского политехнического института отметил знаковое событие – открытие нового общежития. Это пока первый и единственный пример в истории вуза, когда на территории кампуса, основанного в 70-х годах, появился новый жилой корпус.Застройщиком выступила компания "Евротранс". Представитель компании Евгений Терлецкий рассказал о том, каким получилось новое общежитие и каковы дальнейшие планы "Евротранса".— Расскажите, пожалуйста, почему именно "Евротранс" стал застройщиком общежития?— Дело в том, чтокоторый мы строим на Соломенке в Индустриальном переулке. И строительство общежития стало еще одним обязательством, которое мы взяли на себя. Кроме того, "Евротранс" имеет достаточно опыта в строительстве различных объектов. Среди недавних, успешно реализованных проектов – жилой дом бизнес-класса на Печерске, 20-этажный бизнес-центр "Палладиум Сити" на Антоновича, несколько коттеджных городков в пригороде. Поэтому мы были уверены, что в сжатые сроки и с соблюдением всех норм построим для КПИ новое общежитие...........................— Чем компания "Евротранс" занимается сейчас?— Мы продолжаем строительство жилого комплекса и офисного здания Genesis в Соломенском районе на Индустриальном переулке, 2. Готовимся уже в конце года сдавать первую очередь проекта.— Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.— Genesis – самый масштабный проект в нашем портфеле.Это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из пяти секций. Два дома расположены напротив друг друга, и это позволяет создать между ними визуально закрытое пространство.Здесь мы обустроим детские площадки, спортивные и зеленые зоны. Также будет построен паркинг на 184 места.