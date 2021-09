Додано: Вів 21 вер, 2021 17:56

The boss of beleaguered China Evergrande Group said he expects the developer to emerge soon from what he called its "darkest moment" and pledged to deliver the homes it has promised to buyers and other stakeholders.А вообще, эти события в Китае еще раз доказали, что система финансирования строительства самими людьми-покупателями, нежизнеспособна нигде и опасна везде.Надо немедленно ее запретить и разрешить строительство только за счет кредитов банков. Банк может проверить расходование средств, отследить финансовые потоки и контролировать ход строительства. Люди нет. Построил дом - продавай уже готовые квартиры людям и возвращай кредит банку. Весь цивилизованный мир так живет.Украинские банки завалены баблом. Пусть финансируют. Тут и ипотека заработает. Все равно строители подкредитовуются через банки, пусть кредитуются полностью. Ставки это позволяют это сделать без увеличения стоимости. Банковский процент станет стимулом быстрее закончить строительство, сдать объект, продать квартиры и расчитаться с банком за кредит.А тут работает не просто какая-то банда, а целый международный интернационал кидал - Киминтерн.Не исключено, что Компартия Китая скоро первой надает ему по фаске.