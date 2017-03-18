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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 вер, 2021 17:56
The boss of beleaguered China Evergrande Group said he expects the developer to emerge soon from what he called its "darkest moment" and pledged to deliver the homes it has promised to buyers and other stakeholders.
А вообще, эти события в Китае еще раз доказали, что система финансирования строительства самими людьми-покупателями, нежизнеспособна нигде и опасна везде.
Надо немедленно ее запретить и разрешить строительство только за счет кредитов банков. Банк может проверить расходование средств, отследить финансовые потоки и контролировать ход строительства. Люди нет. Построил дом - продавай уже готовые квартиры людям и возвращай кредит банку. Весь цивилизованный мир так живет.
Украинские банки завалены баблом. Пусть финансируют. Тут и ипотека заработает. Все равно строители подкредитовуются через банки, пусть кредитуются полностью. Ставки это позволяют это сделать без увеличения стоимости. Банковский процент станет стимулом быстрее закончить строительство, сдать объект, продать квартиры и расчитаться с банком за кредит.
А тут работает не просто какая-то банда, а целый международный интернационал кидал - Киминтерн.
Не исключено, что Компартия Китая скоро первой надает ему по фаске.
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Libo
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:04
Первый написав:
Давай скрін де ти раніше писав що лун це не індекс і його не можна використовувати, коли тобі весь форму писав що дані там це сміття
"Чайник Рассела" - читай, что это такое, затем возвращайся со скрином, где я писал, что Лун - это индекс
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zРадио
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:18
zРадио написав: pesikot написав:
Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.
Может, по своему же примеру, возьмешь динамику
на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77%
на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28%
на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26%
на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68%
на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07%
на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65%
на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83%
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре
Но потом, падение только увеличилось
на 31.01.2014 17 805,59 -2610.12 -12.78%
на 28.02.2014 15 462,32 -2343.27 -13.16%
Если ты хотел сказать, как растут ЗВР, то они растут с 2015 года. При Порошенко, удивительно, правда ?
А вот базу для сравнения ты взял самую хреновую
Та я готов взять и альтернативную дату - пусть будет не 31.12.2013, а 28.02.2014. Или предложи свою.
Ты так психуешь, что прям меня радуешь
а печеньки. Ты работаешь за печеньки, топ-менеджер ты наш порше-панамерный в год ?
Ты настолько предсказуем, что даже представить не можешь, насколько твоя легенда была прописана и проработана давно
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:25
pesikot написав: zРадио написав: GADFLY написав:
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го,
внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
шо шо?)
На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.
Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?
Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.
Может, по своему же примеру, возьмешь динамику
на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77%
на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28%
на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26%
на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68%
на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07%
на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65%
на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83%
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%
Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре
Но потом, падение только увеличилось
[/quote]Ну чел теорию знает на тройку. Практику на твердый КОЛ. В декабре как раз рост и был, потому что туда влили 3 ярда от Урки, чтобы потом через межбанк раздать своим на уходящий поезд в Ростов.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:34
GADFLY написав:Ну чел теорию знает на тройку. Практику на твердый КОЛ. В декабре как раз рост и был, потому что туда влили 3 ярда от Урки, чтобы потом через межбанк раздать своим на уходящий поезд в Ростов.
Что ж ты слился в споре со мной, перейдя на диалог от третьего лица? Ответил бы мне как учитель ученику - ты ж так храбро разбрасываешься оценками. Бггг.
И да, любителям поговорить об урках место на политической ветке. В обсуждаемом контексте КРЖН важны цифры, формирующие платежный баланс, а не доморощенный тред электората о том, кто из политиков хороший, а кто - плохой
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:39
GADFLY написав:
Ну чел теорию знает на тройку. Практику на твердый КОЛ. В декабре как раз рост и был, потому что туда влили 3 ярда от Урки, чтобы потом через межбанк раздать своим на уходящий поезд в Ростов.
pesikot написав: zРадио написав:
На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.
Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?
Наш адепт статистики взял 2 даты и начал делать выводы. Мельчаешь, мельчаешь.
Может, по своему же примеру, возьмешь динамику
на 31.05.2013 24 541,75 -700.05 -2.77%
на 30.06.2013 23 245,18 -1296.57 -5.28%
на 31.07.2013 22 719,90 -525.28 -2.26%
на 31.08.2013 21 655,88 -1064.02 -4.68%
на 30.09.2013 21 639,86 -16.02 -0.07%
на 31.10.2013 20 633,05 -1006.81 -4.65%
на 30.11.2013 18 811,93 -1821.12 -8.83%
на 31.12.2013 20 415,71 1603.78 8.53%Ой, а шо случилось. С мая 2013 года ЗВР стабильно падали, а потом как выросли в декабре
Но потом, падение только увеличилось
Потому я и простебался, что ЗВР 12.2013 "вдруг" резко подскочили от уровня 11.2013
Но zRadio
начал психовать. Да никакой он не практик и не топ-менеджер
Рисовальщик красивых графиков, не более
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:46
pesikot написав:
Потому я и простебался, что ЗВР 12.2013 "вдруг" резко подскочили от уровня 11.2013
Но zRadio
начал психовать
Вообще-то психовать начал ты. Я ответил - предложи другую дату. И? Я же жду. Смотри, не разочаруй меня
pesikot написав:
Да никакой он не практик и не топ-менеджер
Главное, что твое положение сельского бухгалтера не вызывает сомнений. Правда, радости за тебя оно тоже не вызывает...
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:53
zРадио написав: pesikot написав:
Потому я и простебался, что ЗВР 12.2013 "вдруг" резко подскочили от уровня 11.2013
Но zRadio
начал психовать
Вообще-то психовать начал ты. Я ответил - предложи другую дату.
Я тебе дат насыпал вагон и маленькую тележку
И спросил, цель твоего высера ?
Ты полез спорить на ровном месте.
Ну лезь, спорь сам с собой - выбирай даты
Ты же у нас порше-панамерный офигенный топ-менеджер
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:00
pesikot написав:
Я тебе дат насыпал вагон и маленькую тележку
Потому что нужно объем ЗВР на дату сопоставить с объемом внешнего долга на дату. В этом смысл упражнения в контексте спора, в который ты влез, как обычно, не поняв, о чем спорят
pesikot написав:
Ты полез спорить на ровном месте
Гений, либо читай ветку полностью, либо избавь нас от своей глупой бузы
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:05
лєнта сру, і як то читать, якщо не запорєбріком
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