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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:06
zРадио написав: pesikot написав:
Я тебе дат насыпал вагон и маленькую тележку
Потому что нужно объем ЗВР на дату сопоставить с объемом внешнего долга на дату. В этом смысл упражнения в контексте спора, в который ты влез, как обычно, не поняв, о чем спорят
Так и сравнивал бы, август 2013 к августу 2021
Или не состоянии цифры осилить ?
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:21
pesikot написав: zРадио написав: pesikot написав:
Я тебе дат насыпал вагон и маленькую тележку
Потому что нужно объем ЗВР на дату сопоставить с объемом внешнего долга на дату. В этом смысл упражнения в контексте спора, в который ты влез, как обычно, не поняв, о чем спорят
Так и сравнивал бы, август 2013 к августу 2021
Или не состоянии цифры осилить ?
Если я так сделаю, то примазавшегося к тебе Овода вообще кондратий хватит
Потому что ситуация будет выглядеть еще более нелицеприятно для позиции, которую он занял - на конец декабря 2013-го внешний долг превышал ЗВР на 17,1 млрд, а на конец августа 2013-го - на 14,4 млрд (на конец августа 2021-го - на 23,2 млрд)
PS: ладно, хорош уже на эту тему - она не всем здесь интересна
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