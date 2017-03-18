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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8577857885798580

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:06

  zРадио написав:
  pesikot написав:Я тебе дат насыпал вагон и маленькую тележку


Потому что нужно объем ЗВР на дату сопоставить с объемом внешнего долга на дату. В этом смысл упражнения в контексте спора, в который ты влез, как обычно, не поняв, о чем спорят


Так и сравнивал бы, август 2013 к августу 2021

Или не состоянии цифры осилить ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:21

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Я тебе дат насыпал вагон и маленькую тележку


Потому что нужно объем ЗВР на дату сопоставить с объемом внешнего долга на дату. В этом смысл упражнения в контексте спора, в который ты влез, как обычно, не поняв, о чем спорят


Так и сравнивал бы, август 2013 к августу 2021

Или не состоянии цифры осилить ? :)


Если я так сделаю, то примазавшегося к тебе Овода вообще кондратий хватит :mrgreen: Потому что ситуация будет выглядеть еще более нелицеприятно для позиции, которую он занял - на конец декабря 2013-го внешний долг превышал ЗВР на 17,1 млрд, а на конец августа 2013-го - на 14,4 млрд (на конец августа 2021-го - на 23,2 млрд)

PS: ладно, хорош уже на эту тему - она не всем здесь интересна
zРадио
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  #<1 ... 8577857885798580
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