Успіх
нихера себе, по 36 гривен за сделку! консультат неоправданно дорог
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:16
Успіх
нихера себе, по 36 гривен за сделку! консультат неоправданно дорог
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:23
Все то так, але!))
Але, наче, все ок і ви купили квартиру - а через місяць-два, сусід продає квартиру і там вселяється шумна сім'я з дітьми, або якісь "маде ін ненаші" - які гульбанять вечорами
Або ще якісь недеквати - варіантів маса
Тож - ніхто ні від чого не застрахований!
Просто, те що зразу, як ви оглянете, не буде маргіналів - це звичайно плюс, але те, що через деякий час у вас не зміняться нормальні сусіди на маргиналів - зовсім не факт!
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:27
в мене інша думка, що виходять із бюджету, а далі оцінюють інші параметри.
напр, якщо в умовного Сержика котлєта з Грантів, то на ТТ він заглядатися не буде, а буде перебирати варіанти в діапазоні $50К+-
або якщо в умовного Долярчика два Фонда, то буде шукати кавалірки за 400К, акщо знайде на Левандівці за 450К, то полтос допозичить.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:02
Ты постоянно палишься
Если ты Киев и видел, то только проездом.
Легенда про Ирпень выбрана для тебя, чтобы не было так сильно заметно, что ты Киев не знаешь
Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:44
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сумна сьогодні дата…
Рівно 80 років тому, 24 вересня 1941 року, був практично повністю знищений київський Хрещатик.
У другій половині дня 24 вересня абсолютно несподівано відбувається найсильніший вибух у будинку № 28, де містився магазин "Дитячий світ". Будівля моментально завалюється.
Далі вибухає будинок № 30, що знаходився по інший бік вулиці Свердлова (Прорізної). У цей час на вулиці вишикувалася черга киян, які прийшли за наказом нової влади здавати радіоприймачі. Піднімається величезний стовп вогню і диму.
Протягом багатьох років після війни радянська пропаганда стверджувала, що Хрещатик було знищено нацистами. Але документальні свідчення, а також спогади свідків-киян, говорять про протилежне. Головну вулицю Києва було заміновано відступаючими радянськими військами.
У відповідності до слів з пісні "сталінських соколів":
"Мы с любой бедою сладим,
Всех врагов развеем в дым.
Мы своей земли ни пяди
Никому не отдадим!"
Старий Хрещатик було підірвано і знищено у вогні разом з десятками кинутих радянською владою співвітчизників. Київ став єдиною в Європі столицею, де тактику "випаленої землі" було застосовано не ворогами, а своїми.
Услід за будинками на Прорізній починають вибухати будівлі на непарній стороні. Хрещатика. Горить і руйнується вся вулиця. Велетенське згарище видно з різних кінців міста.
Було знищено не не тільки Хрещатик, а й прилеглі вулиць та площу Спартака (нині Івана Франка), вулиці Миколаївську (нині Архітектора Городецького), Мерінгівську (Заньковецької), Ольгинську, частину Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської (Богдана Хмельницького) та Думську площу ( нині Майдан Незалежності). Також було знищено унікальну будівлю цирку Крутікова (нині на його місці кінотеатр «Україна»), будівлю Міської Думи (знаходилась на Майдані Незалежності), хмарочос Гінзбурга (нині на його місці готель «Україна»), будівлю консерваторії та цілий Музичний провулок і багато інших будівель. Фактично Київ змінив своє обличчя…
Ситуацію ускладнило і те, що відступаючі війська Червоної армії вивезли з собою на лівий берег усю пожежну техніку. Звичайно, наказ було віддано тими, хто знав на що Київ приречено. За свідченнями очевидців, німці намагалися гасити пожежу всіма наявними засобами, але, по-перше, техніки було недостатньо, по-друге, як вже казали, у місті не працював водогін, і по-третє, цим діям заважали підпільники, які перерізували й псували ті нечисленні пожежні шланги, що були в наявності.
Хрещатик горів, а потім димів декілька тижнів. Німці огородили зону пожежі і виставили навколо неї охорону. Місцевим жителям доступ до своїх помешкань в забороненій зоні було закрито.
Страшною була доля погорільців-киян, які жили на Хрещатику і прилеглих вулицях, — під час війни в окупованому ворогами місті опинитися без житла, одягу, необхідних речей. Адже у місті залишалися найбільш беззахисні: старі, жінки з маленькими дітьми, інваліди, тяжко хворі. Саме вони мали мінімальні шанси на евакуацію.
Погорільці якийсь час тулилися в міських парках, а кому пощастило у родичів і знайомих.
Окупаційна влада, що мала мешканців Києва за худобу, але при цьому панічно боялася хвороб і епідемій, змушена була вживати заходів до розселення погорільців.
по ссылке несколько фото
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:06
Живу в Ольгино. Зарабатываю сказками на форумах. Правилами форума не запрещено жить в Ольгино. Главная моя цель, чтобы ты сломал мозг мучаясь в догадках. На это тратятся миллионные бюджеты.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:13
Долярчик, по перше, аби серед пожильців багатоквартирного будинку було поменше неадекватів, потрібно наприклад, щоб ніхто не грав в м'яча в квартирі, навіть м'якого.
А по друге, у вас зазвичай 4 сусіди-зверху, знизу та з боків. Як часто з'являлися нові обличчя біля вашої тещі, поки ви там жили? Україна не США, і місце постійного проживання люди змінюють рідко.(не плутати з арендою).
Багато хто взагалі все життя проводить в одних стінах.
Є звичайно прошарок, який декілька разів купує та продає житло в якому мешкає, але таких не так уже й багато.
А взагалі, якщо так боїтеся "поганих" сусідів, вам сюди:
Побудуєте хатинку посеред лісу, хоча там достобіса і покинутих, та й будете жити у мирі та спокої.
п.с. Хоча навіщо так далеко їхати, навіть у Київській області можна знайти покинуті села-ніхто не набридатиме.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:26
kingkongovets + Грустно и в то же время очень познавательно за Киев..Жаль, что НЕ вышло как во Львове...
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:00
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