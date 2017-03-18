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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8594859585968597>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:16

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нихера себе, по 36 гривен за сделку! консультат неоправданно дорог
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:23

  drevlyanin написав:
  Voistov написав:
Всегда интересовало как исследовать?
Нанимать частного детектива?
Спросить консьержку?
А если ее нет.
Если она вменяемая и соотвественно пошлёт такого интересующегося подальше?
Ведь чего она должна не жильцу, и вообще непонятно кому, давать информацию про жильца.


Влад уже написал, но добавлю- в этом деле все средства хороши: опрос под благовидным предлогом соседей, консьержей, бабушек на лавочке, работников жека. Часто помогает небольшой презент, ну например коробка конфет девочкам. Ну и самому ножками обойти объект
со всех сторон и в разное время суток. Вроде морочливо, но вы же не пачку мороженого покупаете. Воздействовать потом на неадекватов за стеной очень сложно, а может быть и невозможно. Я вон пытался достучаться до несостоявшихся соседей по дому по поводу сжигания листьев и иного хлама а так же шума по вечерам-ноль, до людей тупо не доходит суть проблемы. Ответ один: все и всегда так делали и никто вроде не умер от этого.

Все то так, але!))
Але, наче, все ок і ви купили квартиру - а через місяць-два, сусід продає квартиру і там вселяється шумна сім'я з дітьми, або якісь "маде ін ненаші" :mrgreen: - які гульбанять вечорами :mrgreen:
Або ще якісь недеквати - варіантів маса :mrgreen:

Тож - ніхто ні від чого не застрахований!
Просто, те що зразу, як ви оглянете, не буде маргіналів - це звичайно плюс, але те, що через деякий час у вас не зміняться нормальні сусіди на маргиналів - зовсім не факт! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:27

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:самый вменяемый контингент там, где наименьшая плотность населения, чем больше людей - тем больше конфликтов

И кто обращает на это внимания при выборе новостроя на котловане?
В уже построенном обращают.


кто умеет думать головой, а не слепо следует трендам - обращает
поэтому и расценивает квартиру в домах с модными мопами, тотальным видеонаблюденим, биллингом и прочими фишками "жестких" управляющих компаний как опцию, а не как постоянное жилье
всю жизнь жить в пятизвездном отеле? брр

а обращают внимание прежде всего на цену метра
ну а потом уже кто во шо горазд - кому метро, кому мопы, а кому берег, или сосенки

в мене інша думка, що виходять із бюджету, а далі оцінюють інші параметри.
напр, якщо в умовного Сержика котлєта з Грантів, то на ТТ він заглядатися не буде, а буде перебирати варіанти в діапазоні $50К+-

або якщо в умовного Долярчика два Фонда, то буде шукати кавалірки за 400К, акщо знайде на Левандівці за 450К, то полтос допозичить.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:або якщо в умовного Долярчика два Фонда, то буде шукати кавалірки за 400К, акщо знайде на Левандівці за 450К, то полтос допозичить

Правильно!👍😁
- або, закине цю суму на перший внесок і візьме іпотеку 😁🤗
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:02

  vitaliian написав:Faceless я написал что меня впечатлил в мой первый визит, после питера дореволюционная застройка Киева выглядит убого, Львов ещё куда ни шло, там где готика.

Ты постоянно палишься

Если ты Киев и видел, то только проездом.
Легенда про Ирпень выбрана для тебя, чтобы не было так сильно заметно, что ты Киев не знаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сумна сьогодні дата…
Рівно 80 років тому, 24 вересня 1941 року, був практично повністю знищений київський Хрещатик.

У другій половині дня 24 вересня абсолютно несподівано відбувається найсильніший вибух у будинку № 28, де містився магазин "Дитячий світ". Будівля моментально завалюється.
Далі вибухає будинок № 30, що знаходився по інший бік вулиці Свердлова (Прорізної). У цей час на вулиці вишикувалася черга киян, які прийшли за наказом нової влади здавати радіоприймачі. Піднімається величезний стовп вогню і диму.
Протягом багатьох років після війни радянська пропаганда стверджувала, що Хрещатик було знищено нацистами. Але документальні свідчення, а також спогади свідків-киян, говорять про протилежне. Головну вулицю Києва було заміновано відступаючими радянськими військами.
У відповідності до слів з пісні "сталінських соколів":
"Мы с любой бедою сладим,
Всех врагов развеем в дым.
Мы своей земли ни пяди
Никому не отдадим!"
Старий Хрещатик було підірвано і знищено у вогні разом з десятками кинутих радянською владою співвітчизників. Київ став єдиною в Європі столицею, де тактику "випаленої землі" було застосовано не ворогами, а своїми.
Услід за будинками на Прорізній починають вибухати будівлі на непарній стороні. Хрещатика. Горить і руйнується вся вулиця. Велетенське згарище видно з різних кінців міста.
Було знищено не не тільки Хрещатик, а й прилеглі вулиць та площу Спартака (нині Івана Франка), вулиці Миколаївську (нині Архітектора Городецького), Мерінгівську (Заньковецької), Ольгинську, частину Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської (Богдана Хмельницького) та Думську площу ( нині Майдан Незалежності). Також було знищено унікальну будівлю цирку Крутікова (нині на його місці кінотеатр «Україна»), будівлю Міської Думи (знаходилась на Майдані Незалежності), хмарочос Гінзбурга (нині на його місці готель «Україна»), будівлю консерваторії та цілий Музичний провулок і багато інших будівель. Фактично Київ змінив своє обличчя…
Ситуацію ускладнило і те, що відступаючі війська Червоної армії вивезли з собою на лівий берег усю пожежну техніку. Звичайно, наказ було віддано тими, хто знав на що Київ приречено. За свідченнями очевидців, німці намагалися гасити пожежу всіма наявними засобами, але, по-перше, техніки було недостатньо, по-друге, як вже казали, у місті не працював водогін, і по-третє, цим діям заважали підпільники, які перерізували й псували ті нечисленні пожежні шланги, що були в наявності.
Хрещатик горів, а потім димів декілька тижнів. Німці огородили зону пожежі і виставили навколо неї охорону. Місцевим жителям доступ до своїх помешкань в забороненій зоні було закрито.
Страшною була доля погорільців-киян, які жили на Хрещатику і прилеглих вулицях, — під час війни в окупованому ворогами місті опинитися без житла, одягу, необхідних речей. Адже у місті залишалися найбільш беззахисні: старі, жінки з маленькими дітьми, інваліди, тяжко хворі. Саме вони мали мінімальні шанси на евакуацію.
Погорільці якийсь час тулилися в міських парках, а кому пощастило у родичів і знайомих.
Окупаційна влада, що мала мешканців Києва за худобу, але при цьому панічно боялася хвороб і епідемій, змушена була вживати заходів до розселення погорільців.

по ссылке несколько фото

https://www.facebook.com/groups/2430033 ... 886698663/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:06

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Faceless я написал что меня впечатлил в мой первый визит, после питера дореволюционная застройка Киева выглядит убого, Львов ещё куда ни шло, там где готика.

Ты постоянно палишься

Если ты Киев и видел, то только проездом.
Легенда про Ирпень выбрана для тебя, чтобы не было так сильно заметно, что ты Киев не знаешь

Живу в Ольгино. Зарабатываю сказками на форумах. Правилами форума не запрещено жить в Ольгино. Главная моя цель, чтобы ты сломал мозг мучаясь в догадках. На это тратятся миллионные бюджеты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:13

  Успіх написав:Все то так, але!))
Але, наче, все ок і ви купили квартиру - а через місяць-два, сусід продає квартиру і там вселяється шумна сім'я з дітьми, або якісь "маде ін ненаші" :mrgreen: - які гульбанять вечорами :mrgreen:
Або ще якісь недеквати - варіантів маса :mrgreen:

Тож - ніхто ні від чого не застрахований!
Просто, те що зразу, як ви оглянете, не буде маргіналів - це звичайно плюс, але те, що через деякий час у вас не зміняться нормальні сусіди на маргиналів - зовсім не факт! :lol:


Долярчик, по перше, аби серед пожильців багатоквартирного будинку було поменше неадекватів, потрібно наприклад, щоб ніхто не грав в м'яча в квартирі, навіть м'якого. :wink:
А по друге, у вас зазвичай 4 сусіди-зверху, знизу та з боків. Як часто з'являлися нові обличчя біля вашої тещі, поки ви там жили? Україна не США, і місце постійного проживання люди змінюють рідко.(не плутати з арендою).
Багато хто взагалі все життя проводить в одних стінах.
Є звичайно прошарок, який декілька разів купує та продає житло в якому мешкає, але таких не так уже й багато.
А взагалі, якщо так боїтеся "поганих" сусідів, вам сюди:
https://youtu.be/bITElb4l_SY
Побудуєте хатинку посеред лісу, хоча там достобіса і покинутих, та й будете жити у мирі та спокої.
п.с. Хоча навіщо так далеко їхати, навіть у Київській області можна знайти покинуті села-ніхто не набридатиме.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:26

kingkongovets + Грустно и в то же время очень познавательно за Киев..Жаль, что НЕ вышло как во Львове...
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:00

  vitaliian написав:Живу в Ольгино. Зарабатываю сказками на форумах. Правилами форума не запрещено жить в Ольгино. Главная моя цель, чтобы ты сломал мозг мучаясь в догадках. На это тратятся миллионные бюджеты.

Тот случай, когда ты о себе рассказал :)
pesikot
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