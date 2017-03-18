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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8594859585968597

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:потрібно наприклад, щоб ніхто не грав в м'яча в квартирі, навіть м'якого

Я вам більше скажу))
В нашого голови ОСББ троє дітей - так йому інколи сусід знизу пише/телефонує - "що то в нього за родео дома?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:32

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:Faceless я написал что меня впечатлил в мой первый визит, после питера дореволюционная застройка Киева выглядит убого, Львов ещё куда ни шло, там где готика.

Ты постоянно палишься

Если ты Киев и видел, то только проездом.
Легенда про Ирпень выбрана для тебя, чтобы не было так сильно заметно, что ты Киев не знаешь

Живу в Ольгино. Зарабатываю сказками на форумах. Правилами форума не запрещено жить в Ольгино. Главная моя цель, чтобы ты сломал мозг мучаясь в догадках. На это тратятся миллионные бюджеты.

👍 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:05

  hume написав:
  Serg-ik написав:Новости Уно сити Хауз
У Києві біля Бабиного Яру зрізали пам'ятні хрести (ФОТО)
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/u-kievi-b ... 9221370990
не комильфо, когда на фасаде дома знак о расстрелах

Дай волю церковникам они крестами все свободное место заставят, чтоб потом поставить каплычку Зи срубу, потом обложить ее газоблоком, потом проводить службы и три раза пускать коробку для пожертвований, а потом на эти деньги отбабахать полноценный бизнес.

В соседних домах люди живут и норм. Расстрелы были не в этом месте и все об этом знают

Конечно не на цьому, що саме там було відгалуження яру - то вже пізніше придумали ага
https://i.imgur.com/URgn2aj.jpg

Будинок в буквальному сенсі побудований на кістках
zerocool
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zerocool написав:
  hume написав:
  Serg-ik написав:Новости Уно сити Хауз
У Києві біля Бабиного Яру зрізали пам'ятні хрести (ФОТО)
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/u-kievi-b ... 9221370990
не комильфо, когда на фасаде дома знак о расстрелах

Дай волю церковникам они крестами все свободное место заставят, чтоб потом поставить каплычку Зи срубу, потом обложить ее газоблоком, потом проводить службы и три раза пускать коробку для пожертвований, а потом на эти деньги отбабахать полноценный бизнес.

В соседних домах люди живут и норм. Расстрелы были не в этом месте и все об этом знают

Конечно не на цьому, що саме там було відгалуження яру - то вже пізніше придумали ага
https://i.imgur.com/URgn2aj.jpg

Будинок в буквальному сенсі побудований на кістках
Більшість великих міст, в тому числі Київ, "побудовані на кістках". Не варто з того надто драматизувати
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто интересуется бабьим яром. Очень доступно по полкам, пожалуй лучшее, что находил по этим расстрелам. Кстати зона охраняемого ландшафта проходила по этой стороне дороги. А по той была зона охраны возле конц лагеря

https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... t9OBNfshap
Да, там ответвление действительно было но не такое огромное, как на представленной вами карте. А то по ней расстрелы происходили исключительно в этом ответвлении. Всех 30 тысяч.

Что же тогда говорить про сырецкий конц лагерь, на территории которого стоит весь район.
hume
 
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