Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дай волю церковникам они крестами все свободное место заставят, чтоб потом поставить каплычку Зи срубу, потом обложить ее газоблоком, потом проводить службы и три раза пускать коробку для пожертвований, а потом на эти деньги отбабахать полноценный бизнес.
В соседних домах люди живут и норм. Расстрелы были не в этом месте и все об этом знают
Дай волю церковникам они крестами все свободное место заставят, чтоб потом поставить каплычку Зи срубу, потом обложить ее газоблоком, потом проводить службы и три раза пускать коробку для пожертвований, а потом на эти деньги отбабахать полноценный бизнес.
В соседних домах люди живут и норм. Расстрелы были не в этом месте и все об этом знают
Кто интересуется бабьим яром. Очень доступно по полкам, пожалуй лучшее, что находил по этим расстрелам. Кстати зона охраняемого ландшафта проходила по этой стороне дороги. А по той была зона охраны возле конц лагеря