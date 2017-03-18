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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8595859685978598>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:28

  rjkz написав:[
А не Вы ли меня тапками забрасывали на соседней ветке за то что я против ОСББ?

Вроде просто описал ситуацию в Осбб, нигде не упоминал, что это плохо. В этом Осбб люди довольны управлением главы, поэтому собственно и не поняли почему я возмущяюсь. Либо жить в доме с жэком, где даже лампочку не могут поменять, а масштабы хищений просто поражают. Либо жить с Осбб и самим решать судьбу своего дома. В данной ситуации люди выбрали жить в доме с полностью обслуживающим дом Осбб (справляется на 5) и вороватым директором.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно"
Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно"
Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим
по крайней мере ни одного дока пока никто не видел
предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.

Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:15

  kingkongovets написав:очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим
по крайней мере ни одного дока пока никто не видел
предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы

Якщо Крищенко пішов працювати до Кличка то значить, що то ще та гнида. Але він сильно помилився ))))
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.

Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.
из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге?
я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:50

  kingkongovets написав:
hume написав:Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.

Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.
из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге?
я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет

У нас как то с расследованиями не ладится. Не доросли мы ещё до полноценного правового государства. Поэтому пока окончательно не останется госсобственности (вообще, включая потерянные имущественные права), не накопится первоначальный капитал то и расследований не будет. Будем ждать и надеяться.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:01

  Успіх написав:Але, наче, все ок і ви купили квартиру - а через місяць-два, сусід продає квартиру і там вселяється шумна сім'я з дітьми,

И начинает играть в квартире в футбол?

З.Ы. Уже увидела, что об этом упомянули.
К сожалению, неадекваты не осознают, что они неадекваты...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:27

  Natt написав:
  Успіх написав:Але, наче, все ок і ви купили квартиру - а через місяць-два, сусід продає квартиру і там вселяється шумна сім'я з дітьми,

И начинает играть в квартире в футбол?

З.Ы. Уже увидела, что об этом упомянули.
К сожалению, неадекваты не осознают, что они неадекваты...

Это каким идиотами. Страдают все вокруг, кроме них самих.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:58

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим
по крайней мере ни одного дока пока никто не видел
предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы

Якщо Крищенко пішов працювати до Кличка то значить, що то ще та гнида. Але він сильно помилився ))))

А чего так категорично?
Investor_K
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