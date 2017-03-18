Додано: Суб 25 вер, 2021 10:10

Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.



Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.