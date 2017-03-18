Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:[ А не Вы ли меня тапками забрасывали на соседней ветке за то что я против ОСББ?
Вроде просто описал ситуацию в Осбб, нигде не упоминал, что это плохо. В этом Осбб люди довольны управлением главы, поэтому собственно и не поняли почему я возмущяюсь. Либо жить в доме с жэком, где даже лампочку не могут поменять, а масштабы хищений просто поражают. Либо жить с Осбб и самим решать судьбу своего дома. В данной ситуации люди выбрали жить в доме с полностью обслуживающим дом Осбб (справляется на 5) и вороватым директором.
Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно" Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно" Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим по крайней мере ни одного дока пока никто не видел предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.
Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.
kingkongovets написав:очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим по крайней мере ни одного дока пока никто не видел предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
Якщо Крищенко пішов працювати до Кличка то значить, що то ще та гнида. Але він сильно помилився ))))
hume написав:Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.
Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.
из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге? я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет
hume написав:Посмотрим, у нас все всегда говорят за гвновбросы, сфабрикованное видео и ТД.. Просто сама по себе история на столько невероятная, что придумать такое тяжело.
Ну а какой инвестор в своем уме будет вкладываться в мост просто так, без маячащей на горизонте прибыли. Он хоть и небольшой, но затраты колоссальные. А на сегодня этот остров как чемодан без ручки. Вроде вот он , рядом, неиссякаемый пешеходный поток, а на остров не заворачивает, пляжи недоступны, до будущих ресторанов не дойти.
из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге? я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет
У нас как то с расследованиями не ладится. Не доросли мы ещё до полноценного правового государства. Поэтому пока окончательно не останется госсобственности (вообще, включая потерянные имущественные права), не накопится первоначальный капитал то и расследований не будет. Будем ждать и надеяться.
kingkongovets написав:очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим по крайней мере ни одного дока пока никто не видел предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
Якщо Крищенко пішов працювати до Кличка то значить, що то ще та гнида. Але він сильно помилився ))))