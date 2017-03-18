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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8595859685978598

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:18

  kingkongovets написав:из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге?
я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет

И что там не так?
По липецкой и таможня и сам концерн Рошен подтвердили, что оборудование с фабрики вывезли в Украину. А с арестованной фабрики это было возможно сделать только по личному указанию Путина, а вы тут из Жмурука патриота лепите.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:22

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге?
я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет

И что там не так?
По липецкой и таможня и сам концерн Рошен подтвердили, что оборудование с фабрики вывезли в Украину. А с арестованной фабрики это было возможно сделать только по личному указанию Путина, а вы тут из Жмурука патриота лепите.

По какому блд указанию? Путин что, идиот? Отжал бы по беспределу - получил бы такое же решение Лондонского суда как и по Ходорковскому.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:24

  airmax78 написав:По какому блд указанию? Путин что, идиот? Отжал бы по беспределу - получил бы такое же решение Лондонского суда как и по Ходорковскому.

Похоже ты идиот, фабрика была под арестом.
Он целый Крым забрал по беспределу с сотнями фабрик, а ты бред про Лондонский суд паришь.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:33

  kingkongovets написав:
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно"
Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим
по крайней мере ни одного дока пока никто не видел
предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы

Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет?
Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно"
Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим
по крайней мере ни одного дока пока никто не видел
предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы

Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет?
Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.
покупать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:43

  Natt написав:
  Успіх написав:Але, наче, все ок і ви купили квартиру - а через місяць-два, сусід продає квартиру і там вселяється шумна сім'я з дітьми,

И начинает играть в квартире в футбол?

З.Ы. Уже увидела, что об этом упомянули.
К сожалению, неадекваты не осознают, что они неадекваты...

Когда Быдло осознает что оно Быдло, то перестает быть Быдлом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:53

  UA написав:Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет?
Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.

То есть ты рассчитываешь на бухариков которые там будут тусоваться?
Или я чего-то не понял? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:54

  Успіх написав:Здорові діти = активні діти!© :wink:

Да? Медицина почему то думает иначе.
Почитай Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ)
Неуправляемый ребенок это тяжелая патология, а не то что думают некоторые.

Курящие беременные мамаши, вытягивание недоношенных современной медициной... и в результате СДВГ
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:58

  unicdima написав:
  UA написав:Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет?
Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.

То есть ты рассчитываешь на бухариков которые там будут тусоваться?
Или я чего-то не понял? :D

Люди вкладывают миллионы долларов в освоение острова Оболонского.
Думаю там будут вполне приличные бордели.
UA
 
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