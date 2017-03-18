Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге? я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет
И что там не так? По липецкой и таможня и сам концерн Рошен подтвердили, что оборудование с фабрики вывезли в Украину. А с арестованной фабрики это было возможно сделать только по личному указанию Путина, а вы тут из Жмурука патриота лепите.
kingkongovets написав:из той помойки шо тока не неслось - и липецкая фабрика, и роттердам, и свинарчуки - и шо в итоге? я очень хочу узнать итоги расследования, но на вонь журнашлюх у меня давно иммунитет
И что там не так? По липецкой и таможня и сам концерн Рошен подтвердили, что оборудование с фабрики вывезли в Украину. А с арестованной фабрики это было возможно сделать только по личному указанию Путина, а вы тут из Жмурука патриота лепите.
По какому блд указанию? Путин что, идиот? Отжал бы по беспределу - получил бы такое же решение Лондонского суда как и по Ходорковскому.
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно" Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим по крайней мере ни одного дока пока никто не видел предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет? Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно" Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим по крайней мере ни одного дока пока никто не видел предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет? Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.