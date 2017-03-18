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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8596859785988599>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно"
Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим
по крайней мере ни одного дока пока никто не видел
предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы

Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет?
Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.
покупать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:58

  unicdima написав:
  UA написав:Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет?
Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.

То есть ты рассчитываешь на бухариков которые там будут тусоваться?
Или я чего-то не понял? :D

Люди вкладывают миллионы долларов в освоение острова Оболонского.
Думаю там будут вполне приличные бордели.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:19

Врут плуты - импортные рылы. Слушать нужно только местных :mrgreen:

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%. Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank

https://news.finance.ua/ru/news/-/50062 ... sledovanie
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:34

  zРадио написав:Врут плуты - импортные рылы. Слушать нужно только местных :mrgreen:

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%. Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank

https://news.finance.ua/ru/news/-/50062 ... sledovanie

Но ты же говоришь, что никакого роста нет :)

А вот оно чё, оказывается :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:42

  pesikot написав:
  zРадио написав:Врут плуты - импортные рылы. Слушать нужно только местных :mrgreen:

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%. Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank

https://news.finance.ua/ru/news/-/50062 ... sledovanie

Но ты же говоришь, что никакого роста нет :)


Покажешь, или сольешься, как обычно? Я говорю, что наиболее реальную динамику отражают индексы. Средняя цена на Домику за 1-е полугодие прибавила 4,7%. Похоже на то, что считает Knight Frank? А теперь почитай, какую дурь пишут местные растишки (рост на 43-67-100%), ссылающиеся на т.н. личный опыт
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 вер, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:59

  zРадио написав:Покажешь, или сольешься, как обычно? Я говорю, что наиболее реальную динамику отражают индексы. Средняя цена на Домику за 1-е полугодие прибавила 4,7%. Похоже на то, что считает Knight Frank? А теперь почитай, какую дурь пишут местные растишки (рост на 43-67-100%), ссылающиеся на т.н. личный опыт

zРадио, ранее ты вообще отрицал любой рост.

А теперь, вышел такой в белом польте - роста нет, но есть рост, но меньше, чем писали здесь на форуме

Слушай, пиши ещё :D я тут приболел, так меня порадуешь :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:12

  pesikot написав:zРадио, ранее ты вообще отрицал любой рост


Когда его не было, отрицал - например, по итогам 2020-го. Ужас какой, разве можно было, до сих пор себе не прощу

  pesikot написав:А теперь, вышел такой в белом польте - роста нет, но есть рост, но меньше, чем писали здесь на форуме


Польте :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:24

  zРадио написав:Когда его не было, отрицал - например, по итогам 2020-го. Ужас какой, разве можно было, до сих пор себе не прощу


Я тебе давно говорил, что у тебя сильно позднее зажигание :)
Как ты работаешь топ-менеджером по развитию - непонятно :)
Очередное потверждение, что никакой ты не менеджер

Тебе давно говорили, что цены растут. А ты отрицал и упоролся своим прогнозом

Теперь ты увидел рост, но не хочешь сказать: - форумчане, был не прав.
Ты доколупаешься до %% роста
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:40

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Новости Уно сити Хауз
...

... Зря Вы трешку в Хаосе не взяли. У нее даже окна в другую сторону смотрели - на Кирилловскую церковь, которую в рамках "Великой реставрации" сейчас подчухают и подсветят - не хуже Андреевской будет. Жаль, очень жаль.

Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:48

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Новости Уно сити Хауз
...

... Зря Вы трешку в Хаосе не взяли. У нее даже окна в другую сторону смотрели - на Кирилловскую церковь, которую в рамках "Великой реставрации" сейчас подчухают и подсветят - не хуже Андреевской будет. Жаль, очень жаль.

Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный


вы у него спрашивали, почему он сам себе не взял уносити?
proftpd66
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