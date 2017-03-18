Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Итак, долго все думали кто же этот таинственный инвестор пешеходного моста на оболони? Как гласит мудрость "ищи кому выгодно" Вот и ответ. Остров Оболонской за спрмянням полиции перешёл некоему адвокату бойку, которому его доверили на сохранение и который внёс его в реестр как свой. Теперь только ему выгодно https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... nW&cf=1
очень похоже на говновброс, крищенко уже написал опровержение, но посмотрим по крайней мере ни одного дока пока никто не видел предлагаю дождаться более веской инфы, прежде чем делать выводы
Так покупать 1к под аренду в окрестностях острова Оболонского или нет? Новое злачное место с тусней 24/7/365 как никак намечается.
Покажешь, или сольешься, как обычно? Я говорю, что наиболее реальную динамику отражают индексы. Средняя цена на Домику за 1-е полугодие прибавила 4,7%. Похоже на то, что считает Knight Frank? А теперь почитай, какую дурь пишут местные растишки (рост на 43-67-100%), ссылающиеся на т.н. личный опыт
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 вер, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Покажешь, или сольешься, как обычно? Я говорю, что наиболее реальную динамику отражают индексы. Средняя цена на Домику за 1-е полугодие прибавила 4,7%. Похоже на то, что считает Knight Frank? А теперь почитай, какую дурь пишут местные растишки (рост на 43-67-100%), ссылающиеся на т.н. личный опыт
zРадио, ранее ты вообще отрицал любой рост.
А теперь, вышел такой в белом польте - роста нет, но есть рост, но меньше, чем писали здесь на форуме
Слушай, пиши ещё я тут приболел, так меня порадуешь
... Зря Вы трешку в Хаосе не взяли. У нее даже окна в другую сторону смотрели - на Кирилловскую церковь, которую в рамках "Великой реставрации" сейчас подчухают и подсветят - не хуже Андреевской будет. Жаль, очень жаль.
Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный
... Зря Вы трешку в Хаосе не взяли. У нее даже окна в другую сторону смотрели - на Кирилловскую церковь, которую в рамках "Великой реставрации" сейчас подчухают и подсветят - не хуже Андреевской будет. Жаль, очень жаль.
Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный
вы у него спрашивали, почему он сам себе не взял уносити?