Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав: Я тебе давно говорил, что у тебя сильно позднее зажигание Как ты работаешь топ-менеджером по развитию - непонятно Очередное потверждение, что никакой ты не менеджер
Трепло, ты ходишь сюда троллить, а если бы участвовал в дискуссии, знал бы, что экзальтированные растишки ветки рассказывают о даражае всегда. Никакой предсказательной ценности эта информация не несет. Если в 2020-м роста не было, то его не было. Если в 2021-м - есть, то есть