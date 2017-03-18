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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8596859785988599

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 90
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Україні протягом трьох останніх років кількість пенсіонерів зменшилась на 793 692 особи

https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1 ... ensioneriv
учитывая что большинство жили не на улице сколько квартир освободилось...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:28

  pesikot написав:
Я тебе давно говорил, что у тебя сильно позднее зажигание :)
Как ты работаешь топ-менеджером по развитию - непонятно :)
Очередное потверждение, что никакой ты не менеджер


Трепло, ты ходишь сюда троллить, а если бы участвовал в дискуссии, знал бы, что экзальтированные растишки ветки рассказывают о даражае всегда. Никакой предсказательной ценности эта информация не несет. Если в 2020-м роста не было, то его не было. Если в 2021-м - есть, то есть
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:30

  zРадио написав:Трепло, ты ходишь сюда троллить

Да, ты не излечим. Вообще
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:00

  vitaliian написав:
В Україні протягом трьох останніх років кількість пенсіонерів зменшилась на 793 692 особи

https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1 ... ensioneriv
учитывая что большинство жили не на улице сколько квартир освободилось...

Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:04

  UA написав:
  vitaliian написав:
В Україні протягом трьох останніх років кількість пенсіонерів зменшилась на 793 692 особи

https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1 ... ensioneriv
учитывая что большинство жили не на улице сколько квартир освободилось...

Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?
Ни 1го ни 2го опыта нет, звыняйте. В моем жк до 50% в аренде, арендаторы не такие наглые, большинство не хотят конфликтов с соседями и хозяином квартиры, которые закончатся поисками новой. Мне ни разу арендатор не сказал не ставь на это место машину оно моё, а соседи пару раз говорили. Пришлось даже распечатку кадастровой карты делать чтобы оно поняло чьи места
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:25

  UA написав:
  vitaliian написав:
В Україні протягом трьох останніх років кількість пенсіонерів зменшилась на 793 692 особи

https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1 ... ensioneriv
учитывая что большинство жили не на улице сколько квартир освободилось...

Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Пенсионеры
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:27

Парк Наталка. Осень. Пора колхозить фасад на дорогой недвижкеЗображення
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:42

В Китае 80% сбережений населения в недвижимости :mrgreen:

UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:22

UA Это не удивительно учитывая в кааких хижинах и лачугах жил китай еще 20-40 лет назад.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:03

  proftpd66 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав: ... Зря Вы трешку в Хаосе не взяли. У нее даже окна в другую сторону смотрели - на Кирилловскую церковь, которую в рамках "Великой реставрации" сейчас подчухают и подсветят - не хуже Андреевской будет. Жаль, очень жаль.

Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный


вы у него спрашивали, почему он сам себе не взял уносити?

Макс взял 5 однушек под аренду в начале 20го)

запрыгнул на подножку последнего вагона уходящего поезда так сказать...
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