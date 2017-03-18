Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
учитывая что большинство жили не на улице сколько квартир освободилось...
Что лучше? Жить в доме где все вокруг пенсионеры? Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?
Ни 1го ни 2го опыта нет, звыняйте. В моем жк до 50% в аренде, арендаторы не такие наглые, большинство не хотят конфликтов с соседями и хозяином квартиры, которые закончатся поисками новой. Мне ни разу арендатор не сказал не ставь на это место машину оно моё, а соседи пару раз говорили. Пришлось даже распечатку кадастровой карты делать чтобы оно поняло чьи места
airmax78 написав: ... Зря Вы трешку в Хаосе не взяли. У нее даже окна в другую сторону смотрели - на Кирилловскую церковь, которую в рамках "Великой реставрации" сейчас подчухают и подсветят - не хуже Андреевской будет. Жаль, очень жаль.
Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный
вы у него спрашивали, почему он сам себе не взял уносити?
Макс взял 5 однушек под аренду в 19м)
запрыгнул на подножку последнего вагона уходящего поезда так сказать...
Damien написав:Из всех объектов, которые Эйрмакс постоянно рекламирует, Уносити - единственный, которые стоило взять. Файнатаун- нельзя брать по цене, Юнит - вообще абсурд абсурдный. А вот Уносити я сам локти кусаю -весной 2020 думал, мялся, денег не хватало(но можно было выкрутиться), так и не купил однушку. А в начале лета уже и не было. Очень жалею. И каждое упоминание Эйрмакса об Уносити - как укол болезненный
вы у него спрашивали, почему он сам себе не взял уносити?
Макс взял 5 однушек под аренду в 19м)
запрыгнул на подножку последнего вагона уходящего поезда так сказать...