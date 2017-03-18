Я бы предпочел дом, где все вокруг - ипотечники. Меньше свободного времени на проказы будет - живешь спокойнее.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 09:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:53
Неее, там ремонты на 20 лет растянутся. И 100% на выходных своими силами делаться будут.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже
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