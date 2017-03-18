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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8597859885998600

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 90
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Я бы предпочел дом, где все вокруг - ипотечники. Меньше свободного времени на проказы будет - живешь спокойнее.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:53

  BìnhAutoDat написав:
  UA написав:Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Я бы предпочел дом, где все вокруг - ипотечники. Меньше свободного времени на проказы будет - живешь спокойнее.

Неее, там ремонты на 20 лет растянутся. И 100% на выходных своими силами делаться будут.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже

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