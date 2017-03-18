Я бы предпочел дом, где все вокруг - ипотечники. Меньше свободного времени на проказы будет - живешь спокойнее.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:53
Неее, там ремонты на 20 лет растянутся. И 100% на выходных своими силами делаться будут.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:01
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:05
Жив 18 років в будинку, який з "100% куплені за гроші і без кредитів" (будинок розпродувався восени 2018 року і іпотеку не давали, бо в рашці вже бахнуло) плавно перетворився в "90% здається в оренду". Ремонти на вихідних перші 5-8 років - так, є. Але проблем саме з будинком не було ніяких. А орендарі та збіднілі/здичавілі власники через 15 років почали заливати, обмазувати чужі двері власними екскрементами (це не жарт і не перебільшення) тощо.
Живу 3 роки в будинку 1960 року де "50% пенси з тих, що буд.кооператив в 60му році створювали, 50% - орендарі". Електромережа перевантажена. Ніяких рішень прийняти неможливо - реальні власники участі в житті будинку не беруть, витрачатись не бажають ні на що. Щось дорожче за урну для сміття вирішити - ціла епопея, скандали, інтриги, фракції, розписування дверей квартир надписами "шльондра" в тих орендарів, де живуть дівчата, які, можливо, заробляють шмонькою. При цьому багато речей будинку конче необхідні, бо 60 років - це 60 років.
Все це Київ. Позняки-Печерськ.
Отже, за власним досвідом, можу порадити: купувати в будинку, якому "біля 5 років + все заселене" і жити в ньому не більше 10 років, потім знов шукати такий же будинок. І ремонти майже всі зроблені, і будинок не потребуватиме ці 10-15 років складних рішень співвласників. А головне - купувати в пішому доступі до роботи основного годувальника сім'ї.
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:48
Динамовцы, наверное, очень рады таким болельщикам.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:30
Ну и как там в 33м? Клычкоу все еще мэр или уже Прызыдент? Курс какой? Путин все?
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:33
На инфляцию посмотри. В августе впервые за много лет уменьшилась депозитная масса физлиц
Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц на 1,8 миллиарда, – Фонд гарантирования
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:42
последнее утверждение верно ровно до смены работы.
По поводу смены жилья раз в 10 лет... Идея хорошая, но... не знаю. Мне кажется, что так можно прикалываться пока молодой, нет детей, школ и прочих якорей. Но в молодости, как назло, деньги редко бывают достаточные на смену обстановки. Сам по себе переезд без семьи огромный стресс, с семьей - сродни катастрофе. К "мелочам" жизни привыкаешь быстро, и вроде уже не сильно бесит лифт, что работает через день и уборщица, что второй месяц забывает пол в коридоре помыть..
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