Додано: Пон 27 вер, 2021 14:05

UA написав: Что лучше?

Жить в доме где все вокруг пенсионеры?

Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник? Что лучше?Жить в доме где все вокруг пенсионеры?Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Жив 18 років в будинку, який з "100% куплені за гроші і без кредитів" (будинок розпродувався восени 2018 року і іпотеку не давали, бо в рашці вже бахнуло) плавно перетворився в "90% здається в оренду". Ремонти на вихідних перші 5-8 років - так, є. Але проблем саме з будинком не було ніяких. А орендарі та збіднілі/здичавілі власники через 15 років почали заливати, обмазувати чужі двері власними екскрементами (це не жарт і не перебільшення) тощо.Живу 3 роки в будинку 1960 року де "50% пенси з тих, що буд.кооператив в 60му році створювали, 50% - орендарі". Електромережа перевантажена. Ніяких рішень прийняти неможливо - реальні власники участі в житті будинку не беруть, витрачатись не бажають ні на що. Щось дорожче за урну для сміття вирішити - ціла епопея, скандали, інтриги, фракції, розписування дверей квартир надписами "шльондра" в тих орендарів, де живуть дівчата, які, можливо, заробляють шмонькою. При цьому багато речей будинку конче необхідні, бо 60 років - це 60 років.Все це Київ. Позняки-Печерськ.Отже, за власним досвідом, можу порадити: купувати в будинку, якому "біля 5 років + все заселене" і жити в ньому не більше 10 років, потім знов шукати такий же будинок. І ремонти майже всі зроблені, і будинок не потребуватиме ці 10-15 років складних рішень співвласників. А головне - купувати в пішому доступі до роботи основного годувальника сім'ї.