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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 91
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
5%
5
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Я бы предпочел дом, где все вокруг - ипотечники. Меньше свободного времени на проказы будет - живешь спокойнее.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:53

  BìnhAutoDat написав:
  UA написав:Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Я бы предпочел дом, где все вокруг - ипотечники. Меньше свободного времени на проказы будет - живешь спокойнее.

Неее, там ремонты на 20 лет растянутся. И 100% на выходных своими силами делаться будут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:01

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  kingkongovets написав:оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже

Зображення

концептуально і модно, ще би кілька сателітарних антен і з балконами/лоджіями щось слабо наколгоспчено
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:05

  UA написав:Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Жив 18 років в будинку, який з "100% куплені за гроші і без кредитів" (будинок розпродувався восени 2018 року і іпотеку не давали, бо в рашці вже бахнуло) плавно перетворився в "90% здається в оренду". Ремонти на вихідних перші 5-8 років - так, є. Але проблем саме з будинком не було ніяких. А орендарі та збіднілі/здичавілі власники через 15 років почали заливати, обмазувати чужі двері власними екскрементами (це не жарт і не перебільшення) тощо.
Живу 3 роки в будинку 1960 року де "50% пенси з тих, що буд.кооператив в 60му році створювали, 50% - орендарі". Електромережа перевантажена. Ніяких рішень прийняти неможливо - реальні власники участі в житті будинку не беруть, витрачатись не бажають ні на що. Щось дорожче за урну для сміття вирішити - ціла епопея, скандали, інтриги, фракції, розписування дверей квартир надписами "шльондра" в тих орендарів, де живуть дівчата, які, можливо, заробляють шмонькою. При цьому багато речей будинку конче необхідні, бо 60 років - це 60 років.

Все це Київ. Позняки-Печерськ.

Отже, за власним досвідом, можу порадити: купувати в будинку, якому "біля 5 років + все заселене" і жити в ньому не більше 10 років, потім знов шукати такий же будинок. І ремонти майже всі зроблені, і будинок не потребуватиме ці 10-15 років складних рішень співвласників. А головне - купувати в пішому доступі до роботи основного годувальника сім'ї. ;-)
orest_garay
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:48

Динамовцы, наверное, очень рады таким болельщикам.
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https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =386267042
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:33

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Но ты же говоришь, что никакого роста нет :)


Покажешь, или сольешься, как обычно? Я говорю, что наиболее реальную динамику отражают индексы. Средняя цена на Домику за 1-е полугодие прибавила 4,7%. Похоже на то, что считает Knight Frank? А теперь почитай, какую дурь пишут местные растишки (рост на 43-67-100%), ссылающиеся на т.н. личный опыт

Зрадио, ну какие +4.7% на фоне более 8% роста средней з.п. в 20м и уже более 20% роста средней зп в 21м году? Зрадио, это ж твоя любимая официальная статистика.


На инфляцию посмотри. В августе впервые за много лет уменьшилась депозитная масса физлиц

Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц на 1,8 миллиарда, – Фонд гарантирования
https://biz.censor.net/news/3290550/sum ... tirovaniya
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:42

  orest_garay написав:..

Все це Київ. Позняки-Печерськ.

Отже, за власним досвідом, можу порадити: купувати в будинку, якому "біля 5 років + все заселене" і жити в ньому не більше 10 років, потім знов шукати такий же будинок. І ремонти майже всі зроблені, і будинок не потребуватиме ці 10-15 років складних рішень співвласників. А головне - купувати в пішому доступі до роботи основного годувальника сім'ї. ;-)

последнее утверждение верно ровно до смены работы.
По поводу смены жилья раз в 10 лет... Идея хорошая, но... не знаю. Мне кажется, что так можно прикалываться пока молодой, нет детей, школ и прочих якорей. Но в молодости, как назло, деньги редко бывают достаточные на смену обстановки. Сам по себе переезд без семьи огромный стресс, с семьей - сродни катастрофе. К "мелочам" жизни привыкаешь быстро, и вроде уже не сильно бесит лифт, что работает через день и уборщица, что второй месяц забывает пол в коридоре помыть..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Сам по себе переезд без семьи огромный стресс, с семьей - сродни катастрофе.

4й год пошел после переезда из квартиры в дом
одна комната завалена коробками которые разобрать все руки не доходят...
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:57

  Прохожий написав:
  sequence написав:Сам по себе переезд без семьи огромный стресс, с семьей - сродни катастрофе.

4й год пошел после переезда из квартиры в дом
одна комната завалена коробками которые разобрать все руки не доходят...

Це те що не потрібне:-)
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