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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8598859986008601

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 91
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
5%
5
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:06


фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
:mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:25

  Прохожий написав:

фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
:mrgreen:

Я по такой цене ФК купил в 2015.
В свое время я верил Максу, что НЛ будет ПА 1,5куе
Сейчас ориентируюсь и верю только графикам зрадио :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:34

  reus написав:
  Прохожий написав:

фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
:mrgreen:

Я по такой цене ФК купил в 2015.
В свое время я верил Максу, что НЛ будет ПА 1,5куе
Сейчас ориентируюсь и верю только графикам зрадио :D

15й, лето, воздух над котлованом РТ ПА1250
жду когда параплан приземлится на отметку -20-40% от МХЗ
котлеты готовы)
Прохожий
 
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З нами з: 05.06.13
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Подякували: 1359 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 21:40

  kingkongovets написав:оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже

Зображення

Непонятно почему балкон не пристроен
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:15й, лето, воздух над котлованом РТ ПА1250
жду когда параплан приземлится на отметку -20-40% от МХЗ
котлеты готовы)

Я сданное в эксплуатацию брал. А параплан мы все ждем :D
reus
 
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З нами з: 21.03.12
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Подякували: 1028 раз.
 
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  #<1 ... 8598859986008601
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