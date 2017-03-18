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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 вер, 2021 17:06
фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:25
Прохожий написав:
фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
Я по такой цене ФК купил в 2015.
В свое время я верил Максу, что НЛ будет ПА 1,5куе
Сейчас ориентируюсь и верю только графикам зрадио
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:34
reus написав: Прохожий написав:
фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
Я по такой цене ФК купил в 2015.
В свое время я верил Максу, что НЛ будет ПА 1,5куе
Сейчас ориентируюсь и верю только графикам зрадио
15й, лето, воздух над котлованом РТ ПА1250
жду когда параплан приземлится на отметку -20-40% от МХЗ
котлеты готовы)
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:40
kingkongovets написав:
оболонь скай, зацените окна на верхнем этаже
Непонятно почему балкон не пристроен
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Додано: Пон 27 вер, 2021 22:15
Прохожий написав:
15й, лето, воздух над котлованом РТ ПА1250
жду когда параплан приземлится на отметку -20-40% от МХЗ
котлеты готовы)
Я сданное в эксплуатацию брал. А параплан мы все ждем
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