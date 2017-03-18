Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
фигасе, троя убой под капремонт ПА1240 на МХЗ была макс ПА900 парапланируем однако...
Хотелку можно выставить и как в 2008м Вопрос нах оно кому надо даже сдавать за владовские 6-7% реальные в этом году и сколько минимум там при этих процентах будет отбиваться даже примитивный ремонт. Пусть даже 40 она в итоге выйдет - что есть невозможно - 43-45 реальней - её хоть за 8, т.е. 280$ можно будет сдать или там 6-6,5 край? Или там под коммерцию и в итоге разливка пива и катанки?