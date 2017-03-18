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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8599860086018602

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 91
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
5%
5
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:33

  orest_garay написав:
  UA написав:Что лучше?
Жить в доме где все вокруг пенсионеры?
Или в доме где всю сдается в аренду, а ты один проживающий собсвенник?

Жив 18 років в будинку, який з "100% куплені за гроші і без кредитів" (будинок розпродувався восени 2018 року і іпотеку не давали, бо в рашці вже бахнуло) плавно перетворився в "90% здається в оренду". Ремонти на вихідних перші 5-8 років - так, є. Але проблем саме з будинком не було ніяких. А орендарі та збіднілі/здичавілі власники через 15 років почали заливати, обмазувати чужі двері власними екскрементами (це не жарт і не перебільшення) тощо.
Живу 3 роки в будинку 1960 року де "50% пенси з тих, що буд.кооператив в 60му році створювали, 50% - орендарі". Електромережа перевантажена. Ніяких рішень прийняти неможливо - реальні власники участі в житті будинку не беруть, витрачатись не бажають ні на що. Щось дорожче за урну для сміття вирішити - ціла епопея, скандали, інтриги, фракції, розписування дверей квартир надписами "шльондра" в тих орендарів, де живуть дівчата, які, можливо, заробляють шмонькою. При цьому багато речей будинку конче необхідні, бо 60 років - це 60 років.

Все це Київ. Позняки-Печерськ.

Отже, за власним досвідом, можу порадити: купувати в будинку, якому "біля 5 років + все заселене" і жити в ньому не більше 10 років, потім знов шукати такий же будинок. І ремонти майже всі зроблені, і будинок не потребуватиме ці 10-15 років складних рішень співвласників. ;-)

2018+18=2036 рік.
Ви нам з Машини часу даєте інформацію???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 вер, 2021 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:36

  sequence написав:vitaliian схема подразумевает согревание коленями ушей, во время процедур?

Мешканці ходять в сортир винятково в теплих колготах і шубі, як заповідала нам ірпіньська бухгалтерша, яка пише від чоловічого імені)))
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:47

Frant
де пропадав? все нормально?
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:48

  Frant написав:
  sequence написав:vitaliian схема подразумевает согревание коленями ушей, во время процедур?

Мешканці ходять в сортир винятково в теплих колготах і шубі, як заповідала нам ірпіньська бухгалтерша, яка пише від чоловічого імені)))

может вам самому ей позвонить? Нельзя же так страдать. Мечты о бухгалтершах в колготках и в шубах должны сбываться, даже если она мужчина.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 вер, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:49

Сори за оффтоп.За, что мужику срок чуть не впаяли?!Налоги , что ли не платил?
https://m.censor.net/ru/news/3290734/mu ... e_reshenie
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:00

  Bolt написав:Сори за оффтоп.За, что мужику срок чуть не впаяли?!Налоги , что ли не платил?
https://m.censor.net/ru/news/3290734/mu ... e_reshenie

За скучные сюжеты.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Зображення


Гарні у когось були сусіди.

Від форумчан гарна була порада познайомитися з сусідами. Можливо там таке саме:-(

Дивишся на таких сусідів і поля іпеней Ірпеня, і софіївської Борщагівки починають здаватися лакшері житлом
В полях іпеней могут жижу канализационную перестать вывозить и соседи уйдут на второй план (

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