RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8600860186028603

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 91
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
5%
5
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:Біля "Арсенальної" будують два паркінги: фото

https://bzh.life/ua/gorod/bilya-arsenal ... gYB34TCMcM

ну, теперь главное, чтобы постоять там не стоило дороже штрафа
для вильнолюдыны любая сумма, отличная от нуля - «неадекватная»
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9881
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

газ по 31-33 тыс на рынке. )))
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4298
З нами з: 05.09.06
Подякував: 520 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:03

  GADFLY написав:газ по 31-33 тыс на рынке. )))

не забудьте напомнить об этом на валютной ветке и про альфа-банк
sequence
 
Повідомлень: 5811
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1542 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8600860186028603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2143, 2144, 2145
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21441 3924349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 10:09
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
671 338787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 15:09
orest_garay
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49810
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34128)
28.09.2021 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.