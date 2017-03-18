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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:10
sequence написав:
ну, теперь главное, чтобы постоять там не стоило дороже штрафа
для вильнолюдыны любая сумма, отличная от нуля - «неадекватная»
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kingkongovets
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:56
газ по 31-33 тыс на рынке. )))
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GADFLY
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:03
GADFLY написав:
газ по 31-33 тыс на рынке. )))
не забудьте напомнить об этом на валютной ветке и про альфа-банк
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sequence
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