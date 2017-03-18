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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:47
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
ля вильнолюдыны любая сумма, отличная от нуля - «неадекватная
если не трудно, напишите "адекватную" по вашим меркам цену?
опять начинается срачь..
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:50
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
ля вильнолюдыны любая сумма, отличная от нуля - «неадекватная
если не трудно, напишите "адекватную" по вашим меркам цену?
цены определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:03
барабашов написав: Прохожий написав:
фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
Хотелку можно выставить и как в 2008м
Вопрос нах оно кому надо даже сдавать за владовские 6-7% реальные в этом году и сколько минимум там при этих процентах будет отбиваться даже примитивный ремонт.
Пусть даже 40 она в итоге выйдет - что есть невозможно - 43-45 реальней - её хоть за 8, т.е. 280$ можно будет сдать или там 6-6,5 край?
Или там под коммерцию и в итоге разливка пива и катанки?
Ремонт обійдеться в 5000-6000 дол, як мінімум. Після чого можна здати в оренду п.Хббгафу за 5500. Не забудьте при купівлі % ріелтору плюс нотаріус і податки.
Після ремонту - оренда з рентабельністю не вище 6% річних.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 28 вер, 2021 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:06
sequence написав:vitaliian
схема подразумевает согревание коленями ушей, во время процедур?
Вона в теплих колготах ходить, тому вуші в теплі)))
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:09
kingkongovets написав:
определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?
вот вам и ответ, почему не распродаются места в паркинге. монополии есть, коррупция есть, а рынка нету...
зы буду благодарен за информацию, какие правоустанавливающие документы должны быть у продавца паркоместа в доме с подземным паркингом. может кто то покупал паркоместа в доме в котором не владеет квартирой?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Вів 28 вер, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:10
а вот про цену газа зря потерли, или может кто то считает, шо цены энергоносителей не влияют на себестоимость строительства?
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kingkongovets
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:12
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?
вот вам и ответ, почему не распродаются места в паркинге. монополии есть, коррупция есть, а рынка нету...
в смысле рынка нету?
рынок есть и паркинг при желании купить проблем нет
а вот с покупателями проблемы есть, паркоместа не могут распродать по несколько лет
так при чем тут коррупция и монополия вообще?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:29
kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?
вот вам и ответ, почему не распродаются места в паркинге. монополии есть, коррупция есть, а рынка нету...
в смысле рынка нету?
рынок есть и паркинг при желании купить проблем нет
а вот с покупателями проблемы есть, паркоместа не могут распродать по несколько лет
так при чем тут коррупция и монополия вообще?
Наверное ваш оппонент предполагает, что настоящий рынок-это когда паркингов в продаже не меньше чем машин на дорогах и продавцы желая поскорее избавиться от своей прелести, будут сбивать друг другу цену. Хотелось бы конечно иметь такое изобилие, но как то не особо верится в такой альтруизм застройщиков.
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