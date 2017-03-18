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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8600860186028603

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 91
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
5%
5
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:47

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:ля вильнолюдыны любая сумма, отличная от нуля - «неадекватная


если не трудно, напишите "адекватную" по вашим меркам цену?

опять начинается срачь..
:evil:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:ля вильнолюдыны любая сумма, отличная от нуля - «неадекватная


если не трудно, напишите "адекватную" по вашим меркам цену?
цены определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:03

  барабашов написав:
  Прохожий написав:

фигасе, троя убой под капремонт ПА1240
на МХЗ была макс ПА900
парапланируем однако...
:mrgreen:

Хотелку можно выставить и как в 2008м
Вопрос нах оно кому надо даже сдавать за владовские 6-7% реальные в этом году и сколько минимум там при этих процентах будет отбиваться даже примитивный ремонт.
Пусть даже 40 она в итоге выйдет - что есть невозможно - 43-45 реальней - её хоть за 8, т.е. 280$ можно будет сдать или там 6-6,5 край?
Или там под коммерцию и в итоге разливка пива и катанки?

Ремонт обійдеться в 5000-6000 дол, як мінімум. Після чого можна здати в оренду п.Хббгафу за 5500. Не забудьте при купівлі % ріелтору плюс нотаріус і податки.
Після ремонту - оренда з рентабельністю не вище 6% річних.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 вер, 2021 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:06

  sequence написав:vitaliian схема подразумевает согревание коленями ушей, во время процедур?

Вона в теплих колготах ходить, тому вуші в теплі)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?


вот вам и ответ, почему не распродаются места в паркинге. монополии есть, коррупция есть, а рынка нету...

зы буду благодарен за информацию, какие правоустанавливающие документы должны быть у продавца паркоместа в доме с подземным паркингом. может кто то покупал паркоместа в доме в котором не владеет квартирой?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 28 вер, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вот про цену газа зря потерли, или может кто то считает, шо цены энергоносителей не влияют на себестоимость строительства?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?


вот вам и ответ, почему не распродаются места в паркинге. монополии есть, коррупция есть, а рынка нету...
в смысле рынка нету?
рынок есть и паркинг при желании купить проблем нет
а вот с покупателями проблемы есть, паркоместа не могут распродать по несколько лет
так при чем тут коррупция и монополия вообще?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:29

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:определяет рынок, а не чьи то представления об адекватности, вы этого до сих пор не знали?


вот вам и ответ, почему не распродаются места в паркинге. монополии есть, коррупция есть, а рынка нету...
в смысле рынка нету?
рынок есть и паркинг при желании купить проблем нет
а вот с покупателями проблемы есть, паркоместа не могут распродать по несколько лет
так при чем тут коррупция и монополия вообще?


Наверное ваш оппонент предполагает, что настоящий рынок-это когда паркингов в продаже не меньше чем машин на дорогах и продавцы желая поскорее избавиться от своей прелести, будут сбивать друг другу цену. Хотелось бы конечно иметь такое изобилие, но как то не особо верится в такой альтруизм застройщиков. :roll:
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