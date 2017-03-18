барабашов написав:

Прохожий написав: hxbbgaf написав:

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =386267042

фигасе, троя убой под капремонт ПА1240

на МХЗ была макс ПА900

парапланируем однако...

фигасе, троя убой под капремонт ПА1240на МХЗ была макс ПА900парапланируем однако...

Хотелку можно выставить и как в 2008мВопрос нах оно кому надо даже сдавать за владовские 6-7% реальные в этом году и сколько минимум там при этих процентах будет отбиваться даже примитивный ремонт.Пусть даже 40 она в итоге выйдет - что есть невозможно - 43-45 реальней - её хоть за 8, т.е. 280$ можно будет сдать или там 6-6,5 край?Или там под коммерцию и в итоге разливка пива и катанки?