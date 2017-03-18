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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8601860286038604

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 91
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
5%
5
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17

Перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник вирішив подати до суду на колишнього радника Віталія Кличка Максима Бахматова, звинувачуючи його в наклепі на себе.
https://rubryka.com/2021/09/28/povorozn ... ahhmatova/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:23

удачная инвестиция,14 лет без ремонта
https://ua.m2bomber.com/obj/766625912/v ... stesenko-7
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:29

  Serg-ik написав:удачная инвестиция,14 лет без ремонта
https://ua.m2bomber.com/obj/766625912/v ... stesenko-7

Боюсь, в 2007м она стоила как в Лондоне
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:4й год пошел после переезда из квартиры в дом
одна комната завалена коробками которые разобрать все руки не доходят...
а до форума доходят и руки и ноги...
Serg-ik
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