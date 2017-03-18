Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17
Перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник вирішив подати до суду на колишнього радника Віталія Кличка Максима Бахматова, звинувачуючи його в наклепі на себе.
https://rubryka.com/2021/09/28/povorozn ... ahhmatova/
Serg-ik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:23
Serg-ik
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:29
Боюсь, в 2007м она стоила как в Лондоне
sequence
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:44
Прохожий написав:
4й год пошел после переезда из квартиры в дом
одна комната завалена коробками которые разобрать все руки не доходят...
а до форума доходят и руки и ноги...
Serg-ik
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