|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17
Перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник вирішив подати до суду на колишнього радника Віталія Кличка Максима Бахматова, звинувачуючи його в наклепі на себе.
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:23
удачная инвестиция,14 лет без ремонта
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:29
Боюсь, в 2007м она стоила как в Лондоне
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«Київавтодор» намерен заменить шесть крупных перекрестков более безопасными круговыми развязками. Об этом стало известно из сообщения Киевсовета.
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:42
Максим, ты еще выходишь в офис 1-го октября? Смотри, а то 15-го придется возвращаться на удаленку - бизнес будет вынужден экономить, даже "жирный". Население то худо-бедно субвенциями из бюджета / госгарантиями по долгу Нафтогаза поддержат, а юрлица точно попадут по полной.
Цены Украинской энергетической биржи - октябрьский форвард без учета сегодняшней торговой сессии на TTF, где спот улетел за 1000 долларов:
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:49
это вы, в контексте ветки, имеете в виду, что квартиры в столице будут брать только сотрудники газовых компаний?
согласен, промышленности не очень весело, особенно зависимой от газа. Но от этого ГАЗобетон не подешевеет, да и цемент тоже. Так что ждем все же заседания комиссии по открытым рынкам - не подскажете, когда следующее судьбоносное?
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:51
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Например договор купли-продажи на машиноместо номер N в доме по такому-то адресу на таком-то этаже такой-то площади.
И что-то типа плана БТИ (но там просто прямоугольник нарисован).
Владеете ли при этом квартирой не важно, но надо понять каким способом у вас будет доступ в подземный паркинг если не владеете квартирой (карточка на лифт и доступ на территорию если она огорожена и под охраной и т.д.)
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|