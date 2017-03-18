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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:59
sequence написав: zРадио написав:
.. форвард без учета сегодняшней торговой сессии на TTF, где спот улетел за 1000 долларов..
это вы, в контексте ветки, имеете в виду, что квартиры в столице будут брать только сотрудники газовых компаний?
согласен, промышленности не очень весело, особенно зависимой от газа. Но от этого ГАЗобетон не подешевеет, да и цемент тоже. Так что ждем все же заседания комиссии по открытым рынкам - не подскажете, когда следующее судьбоносное?
Вы сами знаете, что чем дольше откладывается, тем сильнее последствия, в том числе для вас. Но уколоть зРадио своим "криза минет папизже", конечно, приоритетней, не так ли?
Если бы год назад вы поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев, а 24-48 (или сколько считаете), и в итоге оказались правы, я бы вам виртуально пожал руку. А ехидненько троллить, не имея публичной позиции - это такое...
PS: следующее - 2-3-го ноября. Может объявят о тейперинге, может нет. Завершать каденцию на минорной ноте дед Жора не хочет, поэтому "судьбоносное" может быть и в марте 2022-го. Зависит от того, насколько дорожат репутацией его коллеги
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:05
продам квартиру в Киеве или поменяю на ПГТ в Житомирской области ))))
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:24
zРадио написав:
.. тем сильнее последствия, в том числе для вас. Но уколоть зРадио своим "криза минет папизже", конечно, приоритетней, не так ли?
Если бы год назад вы поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев, а 24-48 (или сколько считаете), и в итоге оказались правы, я бы вам виртуально пожал руку. А ехидненько троллить, не имея публичной позиции - это такое.....
Я не могу отказать себе в удовольствии, уж простите засранца! ))
Публичная позиция у меня вполне есть, неоднократно озвучена с привязкой к срокам - это окончание карантинов в первом мире. Так что не надо ля-ля. Когда это будет, пока не знает ни ВОЗ, ни федрезерв, может разве "мировое правительство".
По поводу инфляции. Стоимость газа на работу предприятия прямо не повлияет (есть десяток форклифтов на газу, ну, вы понимаете), мы его не потребляем. Первая статья "издержек" - ЗП, затем аренды, затем электричество и т.д. Топим деревяхами-отходами, потому и знаем цены на таковые. Сейчас задумались о собственной генерации отходами производства, но там оборудование кусается.
Инфляцию сильно чувствуем в закупках "стройматериалов", это да, но вот пару месяцев было "затишья". Но уже с октября снова получили извещения о "покращеннях", - заводам деваться некуда, подымают цены снова по тихому.
На фоне стагнации спроса это раздражает - но что поделаешь.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:40
sequence написав:
Я не могу отказать себе в удовольствии, уж простите засранца! ))
Публичная позиция у меня вполне есть, неоднократно озвучена с привязкой к срокам - это окончание карантинов в первом мире. Так что не надо ля-ля. Когда это будет, пока не знает ни ВОЗ, ни федрезерв, может разве "мировое правительство"
Трюкач, а не засранец
Одно событие привязали к другому событию, а сроков не озвучили ни по одному, ни по другому. Ладно, давайте я сделаю вид, что считаю это дальновидной осторожностью. Просто не забывайте прагматичное правило - критикуя предлагай
sequence написав:
Инфляцию сильно чувствуем в закупках "стройматериалов", это да, но вот пару месяцев было "затишья". Но уже с октября снова получили извещения о "покращеннях", - заводам деваться некуда, подымают цены снова по тихому.
На фоне стагнации спроса это раздражает - но что поделаешь.
Видите, на вашем микро-уровне стагфляция уже буйным цветом. На моем, кстати, тоже. А вы все ждете ее в большой экономике когда-нибудь потом...
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