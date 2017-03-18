Додано: Вів 28 вер, 2021 16:24

zРадио написав: .. тем сильнее последствия, в том числе для вас. Но уколоть зРадио своим "криза минет папизже", конечно, приоритетней, не так ли? Если бы год назад вы поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев, а 24-48 (или сколько считаете), и в итоге оказались правы, я бы вам виртуально пожал руку. А ехидненько троллить, не имея публичной позиции - это такое..... .. тем сильнее последствия, в том числе для вас. Но уколоть зРадио своим "криза минет папизже", конечно, приоритетней, не так ли?Если бы год назад вы поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев, а 24-48 (или сколько считаете), и в итоге оказались правы, я бы вам виртуально пожал руку. А ехидненько троллить, не имея публичной позиции - это такое.....

Я не могу отказать себе в удовольствии, уж простите засранца! ))Публичная позиция у меня вполне есть, неоднократно озвучена с привязкой к срокам - это окончание карантинов в первом мире. Так что не надо ля-ля. Когда это будет, пока не знает ни ВОЗ, ни федрезерв, может разве "мировое правительство".По поводу инфляции. Стоимость газа на работу предприятия прямо не повлияет (есть десяток форклифтов на газу, ну, вы понимаете), мы его не потребляем. Первая статья "издержек" - ЗП, затем аренды, затем электричество и т.д. Топим деревяхами-отходами, потому и знаем цены на таковые. Сейчас задумались о собственной генерации отходами производства, но там оборудование кусается.Инфляцию сильно чувствуем в закупках "стройматериалов", это да, но вот пару месяцев было "затишья". Но уже с октября снова получили извещения о "покращеннях", - заводам деваться некуда, подымают цены снова по тихому.На фоне стагнации спроса это раздражает - но что поделаешь.