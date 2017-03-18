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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8603860486058606

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Если бы год назад ... поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев

1. не год назад а март 2020, МХЗ, все в курсе
2. 18 месяцев от марта 2020 это сентябрь 2021
3. короче уже почти месяц как падаем(парапланируем) на 20-40% только вот непонятно когда достигнем уровня МХЗ от которых и падаем...
ну а попытка слива таки засчитана
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:47

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Если бы год назад ... поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев

1. не год назад а март 2020, МХЗ, все в курсе
2. 18 месяцев от марта 2020 это сентябрь 2021
3. короче уже почти месяц как падаем(парапланируем) на 20-40% только вот непонятно когда достигнем уровня МХЗ от которых и падаем...
ну а попытка слива таки засчитана
:mrgreen:


Дружище, перед кем здесь сливаться - риелторами и горе-инвесторами, не умеющими ни во что, кроме бетона от котлована до его перепродажи? Смешно...

1. Предложить свой прогноз sequence мог и год назад, и даже полгода назад. Главное - не оказаться вумным, задним числом. Речь тут шла о нем, а не обо мне. Будь внимательнее.

2. Октябрь 2021-го, если быть точным.

3. Дождись уже пятницы, тролльчик )
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:54

zРадио
та не
ты не тролльчик
ты ТРОЛЛИЩЕ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:22

  zРадио написав:PS: следующее - 2-3-го ноября. Может объявят о тейперинге, может нет. Завершать каденцию на минорной ноте дед Жора не хочет, поэтому "судьбоносное" может быть и в марте 2022-го. Зависит от того, насколько дорожат репутацией его коллеги


Обвалисты позорные понимают о чем речь, когда речь идет о тейперинге или просто бессознательно как попки кризис, кризис, кризис? :roll:
Докладываю тебе, как старшему попугаю и петуху ветки, суть тейперинга.
Сейчас фед покупает бонды на $120 млрд. в месяц. На $80 млрд. трежерей и на $40 млрд. ипотечных облигаций. Это максимум, на который пришлось выйти в условиях ковид кризиса. Сейчас, после улучшения экономической ситуации, начались разговоры лишь о возможности снижения этого объема покупки, на несколько миллиардов, постепенно, чтобы не вызвать нервозности на рынках. Ни в коем случае не о массовом сливе их на рынок, а только о некотором снижении покупки. :!: Время и объемы сокращения еще не установлены.
Это как твоя жена давала тебе утром на обед, курево и пиво 100 грн. и потом начала выдавать тебе 95 грн. Немного повоняешь, но не подохнешь. :lol:
Точно также будет и в Америке. Пару дней понервничает фондовый рынок, а потом опять резко вверх. Инфляция возьмет свое. Никакого обвала или кризиса. :wink:
Libo
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