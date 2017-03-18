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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8603860486058606

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Если бы год назад ... поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев

1. не год назад а март 2020, МХЗ, все в курсе
2. 18 месяцев от марта 2020 это сентябрь 2021
3. короче уже почти месяц как падаем(парапланируем) на 20-40% только вот непонятно когда достигнем уровня МХЗ от которых и падаем...
ну а попытка слива таки засчитана
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:47

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Если бы год назад ... поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев

1. не год назад а март 2020, МХЗ, все в курсе
2. 18 месяцев от марта 2020 это сентябрь 2021
3. короче уже почти месяц как падаем(парапланируем) на 20-40% только вот непонятно когда достигнем уровня МХЗ от которых и падаем...
ну а попытка слива таки засчитана
:mrgreen:


Дружище, перед кем здесь сливаться - риелторами и горе-инвесторами, не умеющими ни во что, кроме бетона от котлована до его перепродажи? Смешно...

1. Предложить свой прогноз sequence мог и год назад, и даже полгода назад. Главное - не оказаться вумным, задним числом. Речь тут шла о нем, а не обо мне. Будь внимательнее.

2. Октябрь 2021-го, если быть точным.

3. Дождись уже пятницы, тролльчик )
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:54

zРадио
та не
ты не тролльчик
ты ТРОЛЛИЩЕ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:22

  zРадио написав:PS: следующее - 2-3-го ноября. Может объявят о тейперинге, может нет. Завершать каденцию на минорной ноте дед Жора не хочет, поэтому "судьбоносное" может быть и в марте 2022-го. Зависит от того, насколько дорожат репутацией его коллеги


Обвалисты позорные понимают о чем речь, когда речь идет о тейперинге или просто бессознательно как попки кризис, кризис, кризис? :roll:
Докладываю тебе, как старшему попугаю и петуху ветки, суть тейперинга.
Сейчас фед покупает бонды на $120 млрд. в месяц. На $80 млрд. трежерей и на $40 млрд. ипотечных облигаций. Это максимум, на который пришлось выйти в условиях ковид кризиса. Сейчас, после улучшения экономической ситуации, начались разговоры лишь о возможности снижения этого объема покупки, на несколько миллиардов, постепенно, чтобы не вызвать нервозности на рынках. Ни в коем случае не о массовом сливе их на рынок, а только о некотором снижении покупки. :!: Время и объемы сокращения еще не установлены.
Это как твоя жена давала тебе утром на обед, курево и пиво 100 грн. и потом начала выдавать тебе 95 грн. Немного повоняешь, но не подохнешь. :lol:
Точно также будет и в Америке. Пару дней понервничает фондовый рынок, а потом опять резко вверх. Инфляция возьмет свое. Никакого обвала или кризиса. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:32

Libo

Спасибо, кэп, только к чему этот перформанс? До меня ты и термина такого не слышал. И да, даже сокращение объемов выкупа является элементом количественного сжатия, которое для развивающихся рынков губительно. Читай исследование МВФ.

Ну и наблюдаем за переобувочной, как скоро ты там появишься. Судя по настроениям на других ветках, "кэш-из-трэшеров" с каждым днем все меньше и меньше :lol:

EMERGING MARKET VOLATILITY: LESSONS FROM THE TAPER TANTRUM
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd ... dn1409.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:49

  zРадио написав:Libo

Спасибо, кэп, только к чему этот перформанс? До меня ты и термина такого не слышал. И да, даже сокращение объемов выкупа является элементом количественного сжатия, которое для развивающихся рынков губительно. Читай исследование МВФ.

Ну и наблюдаем за переобувочной, как скоро ты там появишься. Судя по настроениям на других ветках, "кэш-из-трешеров" с каждым днем все меньше и меньше :lol:

EMERGING MARKET VOLATILITY: LESSONS FROM THE TAPER TANTRUM
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd ... dn1409.pdf


На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом. Твои мозги сильно воспалены.
Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%?
Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне. :wink:

ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нові закони зменьшать кількість бажаючих придбати житло.
https://youtu.be/g_Y0g6XoJgE
https://youtu.be/7XpQp6dTNbg?list=PL58X ... rUR4L-0ByD
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:12

  Libo написав:На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.


Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дураками

  Libo написав:Твои мозги сильно воспалены


Рад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могу :lol:

  Libo написав:Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне. :wink:


Речь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили. Вспомни, как Минфин осенью 2018-го бонды размещал при ставке ФРС 2,4% - под 12%, Карл!!!

  Libo написав:ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел. :?


То ты так внимательно читаешь аналитику (и понимание ситуации соответствующее)

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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:23

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Опять раздерибанят сотни миллионов на никому не нужные проекты и сделают на многие месяцы пробки из-за стройки.

Кличко не занимается ремонтами дорог - гад, ничего не делает, все деньги ворует
Кличко занимается ремонтами дорог - гад, деньги ворует на ремонтах
:)

Это не ремонты, а тупое воровство.
Бориспольское шоссе почти 20км за 2 месяца сделали по Великому будивництву, а у меня на районе на Ополчення 2 месяца ковыряют 300м дороги.
Героев Сталинграда ремонт продлится 5лет!!!

Шоссе на Борисполь, которое и так было хорошее, сделали за 2 месяца ?
На 2 месяца устроили жуткие пробки, на ровном месте, ради укладки 2 см асфальта ? :)

Не гунди, я езжу по стране и много где, на уже отремонтированные дороги вешали биг-борды Великого Будивництва(Крадивництва)
Это раз

Ремонт дорог за городом и ремонт дорог в городе - это абсолютно разные действия

В городе можно и 300 метров долго ремонтировать, если по уму с заменой коммуникаций под дорогой

Но по твоему уму зелебобика, лучше быстро сделать дорогу в городе, отчитаться, нарисовать плакатик
А что потом будет прорыв подземных коммуникаций - так то потом будет. И что потом, надо будет перекладывать асфальт каждый раз, когда происходит прорыв коммуникаций - тоже потом

Это два

Ну и три. На каждый прорыв коммуникаций - набрасывается толпа зелебобиков, что Кличко не занимается городом
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В столице на каскаде Совских прудов создадут парк — соответствующее решение поддержала экологическая комиссия Киевсовета.

https://kyivpastfuture.com.ua/ru/v-kyev ... SLEaTk8E_8
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