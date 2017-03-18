Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Если бы год назад ... поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев
1. не год назад а март 2020, МХЗ, все в курсе 2. 18 месяцев от марта 2020 это сентябрь 2021 3. короче уже почти месяц как падаем(парапланируем) на 20-40% только вот непонятно когда достигнем уровня МХЗ от которых и падаем... ну а попытка слива таки засчитана
zРадио написав:Если бы год назад ... поправили меня, заявив - нет, не 18-30 месяцев
1. не год назад а март 2020, МХЗ, все в курсе 2. 18 месяцев от марта 2020 это сентябрь 2021 3. короче уже почти месяц как падаем(парапланируем) на 20-40% только вот непонятно когда достигнем уровня МХЗ от которых и падаем... ну а попытка слива таки засчитана
Дружище, перед кем здесь сливаться - риелторами и горе-инвесторами, не умеющими ни во что, кроме бетона от котлована до его перепродажи? Смешно...
1. Предложить свой прогноз sequence мог и год назад, и даже полгода назад. Главное - не оказаться вумным, задним числом. Речь тут шла о нем, а не обо мне. Будь внимательнее.
zРадио написав:PS: следующее - 2-3-го ноября. Может объявят о тейперинге, может нет. Завершать каденцию на минорной ноте дед Жора не хочет, поэтому "судьбоносное" может быть и в марте 2022-го. Зависит от того, насколько дорожат репутацией его коллеги
Обвалисты позорные понимают о чем речь, когда речь идет о тейперинге или просто бессознательно как попки кризис, кризис, кризис? Докладываю тебе, как старшему попугаю и петуху ветки, суть тейперинга. Сейчас фед покупает бонды на $120 млрд. в месяц. На $80 млрд. трежерей и на $40 млрд. ипотечных облигаций. Это максимум, на который пришлось выйти в условиях ковид кризиса. Сейчас, после улучшения экономической ситуации, начались разговоры лишь о возможности снижения этого объема покупки, на несколько миллиардов, постепенно, чтобы не вызвать нервозности на рынках. Ни в коем случае не о массовом сливе их на рынок, а только о некотором снижении покупки. Время и объемы сокращения еще не установлены. Это как твоя жена давала тебе утром на обед, курево и пиво 100 грн. и потом начала выдавать тебе 95 грн. Немного повоняешь, но не подохнешь. Точно также будет и в Америке. Пару дней понервничает фондовый рынок, а потом опять резко вверх. Инфляция возьмет свое. Никакого обвала или кризиса.
Спасибо, кэп, только к чему этот перформанс? До меня ты и термина такого не слышал. И да, даже сокращение объемов выкупа является элементом количественного сжатия, которое для развивающихся рынков губительно. Читай исследование МВФ.
Спасибо, кэп, только к чему этот перформанс? До меня ты и термина такого не слышал. И да, даже сокращение объемов выкупа является элементом количественного сжатия, которое для развивающихся рынков губительно. Читай исследование МВФ.
На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом. Твои мозги сильно воспалены. Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне.
ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел.
Libo написав:На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.
Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дураками
Libo написав:Твои мозги сильно воспалены
Рад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могу
Libo написав:Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне.
Речь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили. Вспомни, как Минфин осенью 2018-го бонды размещал при ставке ФРС 2,4% - под 12%, Карл!!!
Libo написав:ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел.
То ты так внимательно читаешь аналитику (и понимание ситуации соответствующее)
unicdima написав:Опять раздерибанят сотни миллионов на никому не нужные проекты и сделают на многие месяцы пробки из-за стройки.
Кличко не занимается ремонтами дорог - гад, ничего не делает, все деньги ворует Кличко занимается ремонтами дорог - гад, деньги ворует на ремонтах
Это не ремонты, а тупое воровство. Бориспольское шоссе почти 20км за 2 месяца сделали по Великому будивництву, а у меня на районе на Ополчення 2 месяца ковыряют 300м дороги. Героев Сталинграда ремонт продлится 5лет!!!
Шоссе на Борисполь, которое и так было хорошее, сделали за 2 месяца ? На 2 месяца устроили жуткие пробки, на ровном месте, ради укладки 2 см асфальта ?
Не гунди, я езжу по стране и много где, на уже отремонтированные дороги вешали биг-борды Великого Будивництва(Крадивництва) Это раз
Ремонт дорог за городом и ремонт дорог в городе - это абсолютно разные действия
В городе можно и 300 метров долго ремонтировать, если по уму с заменой коммуникаций под дорогой
Но по твоему уму зелебобика, лучше быстро сделать дорогу в городе, отчитаться, нарисовать плакатик А что потом будет прорыв подземных коммуникаций - так то потом будет. И что потом, надо будет перекладывать асфальт каждый раз, когда происходит прорыв коммуникаций - тоже потом
Это два
Ну и три. На каждый прорыв коммуникаций - набрасывается толпа зелебобиков, что Кличко не занимается городом