Додано: Вів 28 вер, 2021 18:22

zРадио написав: PS: следующее - 2-3-го ноября. Может объявят о тейперинге, может нет. Завершать каденцию на минорной ноте дед Жора не хочет, поэтому "судьбоносное" может быть и в марте 2022-го. Зависит от того, насколько дорожат репутацией его коллеги PS: следующее - 2-3-го ноября. Может объявят о тейперинге, может нет. Завершать каденцию на минорной ноте дед Жора не хочет, поэтому "судьбоносное" может быть и в марте 2022-го. Зависит от того, насколько дорожат репутацией его коллеги

о возможности снижения этого объема

Обвалисты позорные понимают о чем речь, когда речь идет о тейперинге или просто бессознательно как попки кризис, кризис, кризис?Докладываю тебе, как старшему попугаю и петуху ветки, суть тейперинга.Сейчас фед покупает бонды на $120 млрд. в месяц. На $80 млрд. трежерей и на $40 млрд. ипотечных облигаций. Это максимум, на который пришлось выйти в условиях ковид кризиса. Сейчас, после улучшения экономической ситуации, началисьлишьпокупки, на несколько миллиардов, постепенно, чтобы не вызвать нервозности на рынках. Ни в коем случае не о массовом сливе их на рынок, а только о некотором снижении покупки.Время и объемы сокращения еще не установлены.Это как твоя жена давала тебе утром на обед, курево и пиво 100 грн. и потом начала выдавать тебе 95 грн. Немного повоняешь, но не подохнешь.Точно также будет и в Америке. Пару дней понервничает фондовый рынок, а потом опять резко вверх. Инфляция возьмет свое. Никакого обвала или кризиса.