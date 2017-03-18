GADFLY написав:
об этом и отел написать. Но Последовательный быстро высрал в ветку и модер удалил. В бетоне вроде цена газа 10-15%, Поправьте, если я не прав. НЕ так критично. Но вот с другими моментами есть нюансы. В том числе и с металлом.
Любопытно, а какое отношение имеет цена к себестоимости недвижимости? Повышение цен на сырье единственным последствием имеет снижение прибыли застройщиков. Потому что если бы цены на сырье на росли, они продавали бы квартиры ровно за столько же, но маржа была бы выше.
Это как говорить, что я продаю акции за 130 долларов, потому что купил 2 года назад за 100, и мне нужно отбить 14.х% годовых
Давайте лучше решим, кто купит Большевик, и будет ли там город-сад?