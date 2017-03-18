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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8604860586068607

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:16

  GADFLY написав:
  kingkongovets написав:а вот про цену газа зря потерли, или может кто то считает, шо цены энергоносителей не влияют на себестоимость строительства?

об этом и отел написать. Но Последовательный быстро высрал в ветку и модер удалил. В бетоне вроде цена газа 10-15%, Поправьте, если я не прав. НЕ так критично. Но вот с другими моментами есть нюансы. В том числе и с металлом.


Любопытно, а какое отношение имеет цена к себестоимости недвижимости? Повышение цен на сырье единственным последствием имеет снижение прибыли застройщиков. Потому что если бы цены на сырье на росли, они продавали бы квартиры ровно за столько же, но маржа была бы выше.

Это как говорить, что я продаю акции за 130 долларов, потому что купил 2 года назад за 100, и мне нужно отбить 14.х% годовых ;)

Давайте лучше решим, кто купит Большевик, и будет ли там город-сад?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:40

  adeges написав:[….
Давайте лучше решим, кто купит Большевик, и будет ли там город-сад?


Росте форум. А можна до завтра подумать?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 03:11

  zРадио написав:
  Libo написав:На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.


Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дураками

  Libo написав:Твои мозги сильно воспалены


Рад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могу :lol:

  Libo написав:Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне. :wink:


Речь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили. Вспомни, как Минфин осенью 2018-го бонды размещал при ставке ФРС 2,4% - под 12%, Карл!!!


:lol: :lol: :lol:

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Libo
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  #<1 ... 8604860586068607
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