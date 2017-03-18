Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.
Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дураками
Libo написав:Твои мозги сильно воспалены
Рад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могу
Libo написав:Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне.
Речь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили. Вспомни, как Минфин осенью 2018-го бонды размещал при ставке ФРС 2,4% - под 12%, Карл!!!
Libo написав:ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел.
То ты так внимательно читаешь аналитику (и понимание ситуации соответствующее)
unicdima написав:Опять раздерибанят сотни миллионов на никому не нужные проекты и сделают на многие месяцы пробки из-за стройки.
Кличко не занимается ремонтами дорог - гад, ничего не делает, все деньги ворует Кличко занимается ремонтами дорог - гад, деньги ворует на ремонтах
Это не ремонты, а тупое воровство. Бориспольское шоссе почти 20км за 2 месяца сделали по Великому будивництву, а у меня на районе на Ополчення 2 месяца ковыряют 300м дороги. Героев Сталинграда ремонт продлится 5лет!!!
Шоссе на Борисполь, которое и так было хорошее, сделали за 2 месяца ? На 2 месяца устроили жуткие пробки, на ровном месте, ради укладки 2 см асфальта ?
Не гунди, я езжу по стране и много где, на уже отремонтированные дороги вешали биг-борды Великого Будивництва(Крадивництва) Это раз
Ремонт дорог за городом и ремонт дорог в городе - это абсолютно разные действия
В городе можно и 300 метров долго ремонтировать, если по уму с заменой коммуникаций под дорогой
Но по твоему уму зелебобика, лучше быстро сделать дорогу в городе, отчитаться, нарисовать плакатик А что потом будет прорыв подземных коммуникаций - так то потом будет. И что потом, надо будет перекладывать асфальт каждый раз, когда происходит прорыв коммуникаций - тоже потом
Это два
Ну и три. На каждый прорыв коммуникаций - набрасывается толпа зелебобиков, что Кличко не занимается городом
kingkongovets написав:а вот про цену газа зря потерли, или может кто то считает, шо цены энергоносителей не влияют на себестоимость строительства?
об этом и отел написать. Но Последовательный быстро высрал в ветку и модер удалил. В бетоне вроде цена газа 10-15%, Поправьте, если я не прав. НЕ так критично. Но вот с другими моментами есть нюансы. В том числе и с металлом.
Любопытно, а какое отношение имеет цена к себестоимости недвижимости? Повышение цен на сырье единственным последствием имеет снижение прибыли застройщиков. Потому что если бы цены на сырье на росли, они продавали бы квартиры ровно за столько же, но маржа была бы выше.
Это как говорить, что я продаю акции за 130 долларов, потому что купил 2 года назад за 100, и мне нужно отбить 14.х% годовых
Давайте лучше решим, кто купит Большевик, и будет ли там город-сад?
Libo написав:На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.
Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дураками
Libo написав:Твои мозги сильно воспалены
Рад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могу
Libo написав:Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне.
Речь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили. Вспомни, как Минфин осенью 2018-го бонды размещал при ставке ФРС 2,4% - под 12%, Карл!!!
zРадио написав: Видите, на вашем микро-уровне стагфляция уже буйным цветом. На моем, кстати, тоже. А вы все ждете ее в большой экономике когда-нибудь потом...
Стагфляция возможна если у поставщиков есть альтернативные рынки, не покупают в Украине ну и фиг с ней продаем в эмираты. У остальных вариантов всего три - снижать цены, продать бизнес или закрыться. Длительная стагфляция невозможна, так как съедает ценные ресурсы, решения будут приниматься быстро