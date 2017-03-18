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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8605860686078608>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:05

  baraka написав:1500 за м2 на кржн по бомберу
хотелки ростут вопреки всему :)


Це вже на скільки % нижче від піків мхз?
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/v ... kahovskaaa

Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:32

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa

Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть

супер,
спостерігаєм далі за парапланом ... і ... запасаємся попкорном
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:36

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa

Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть

Тик-ток создан для ТОГО, чтобы выявить дебилов, которых не выявил инстаграм.
Похоже, что и у Каховского с однушками по 70 куе. похожая миссия
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:39

  Faceless написав:
baraka написав:1500 за м2 на кржн по бомберу
хотелки ростут вопреки всему :)
Парапланируем по плану, вроде ж


Вот вам таблеточка для памяти - цены достигли хая летом 2007-го, немного посмотрели на юг и сделали финальный задерг, после чего обвалились существенно ниже и первого, и второго хаев

Зображення

А как тогда радовались растишки, какой оптимизм излучали. Каждый стремился не продать, а докупить еще - ведь будеттолькодорожать (с)

Вопрос к сегодняшним "практикам" - как используете рыночную возможность? Фиксируете прибыль, или занимаетесь бетонанизмом, отпуская смищные шутки, чтобы горевать потом задним днем?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
baraka написав:1500 за м2 на кржн по бомберу
хотелки ростут вопреки всему :)
Парапланируем по плану, вроде ж


Вот вам таблеточка для памяти - цены достигли хая летом 2007-го, немного посмотрели на юг и сделали финальный задерг, после чего обвалились существенно ниже и первого, и второго хаев

Зображення

А как тогда радовались растишки, какой оптимизм излучали. Каждый стремился не продать, а докупить еще - ведь будеттолькодорожать (с)

Вопрос к сегодняшним "практикам" - как используете рыночную возможность? Фиксируете прибыль, или занимаетесь бетонанизмом, отпуская смищные шутки, чтобы горевать потом задним днем?


Раз у вас есть таблетки, вы то и примите. Кто там обещал плавное парапланирование?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:03

  Faceless написав:
Раз у вас есть таблетки, вы то и примите. Кто там обещал плавное парапланирование?


От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

PS: как дружелюбно вы воспринимаете чужое мнение - настоящий модератор
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:35

  Прохожий написав:
  zРадио написав:От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%


Що за Миронівський Хлібзавод в абревіатурі, розшифруйте будь ласка?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%


Що за Миронівський Хлібзавод в абревіатурі, розшифруйте будь ласка?
Мартівські Хаї Зрадіо
Faceless
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  #<1 ... 8605860686078608>
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