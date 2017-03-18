Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:05
baraka написав:
1500 за м2 на кржн по бомберу
хотелки ростут вопреки всему
Це вже на скільки % нижче від піків мхз?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:21
https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/v ... kahovskaaa
Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:32
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa
Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
супер,
спостерігаєм далі за парапланом ... і ... запасаємся попкорном
flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:36
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa
Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
Тик-ток создан для ТОГО, чтобы выявить дебилов, которых не выявил инстаграм.
Похоже, что и у Каховского с однушками по 70 куе. похожая миссия
Serg-ik
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:39
Faceless написав: baraka написав:
1500 за м2 на кржн по бомберу
хотелки ростут вопреки всему
Парапланируем по плану, вроде ж
Вот вам таблеточка для памяти - цены достигли хая летом 2007-го, немного посмотрели на юг и сделали финальный задерг, после чего обвалились существенно ниже и первого, и второго хаев
А как тогда радовались растишки, какой оптимизм излучали. Каждый стремился не продать, а докупить еще - ведь будеттолькодорожать (с)
Вопрос к сегодняшним "практикам" - как используете рыночную возможность? Фиксируете прибыль, или занимаетесь бетонанизмом, отпуская смищные шутки, чтобы горевать потом задним днем?
zРадио
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:54
zРадио написав: Faceless написав: baraka написав:
1500 за м2 на кржн по бомберу
хотелки ростут вопреки всему
Парапланируем по плану, вроде ж
Вот вам таблеточка для памяти - цены достигли хая летом 2007-го, немного посмотрели на юг и сделали финальный задерг, после чего обвалились существенно ниже и первого, и второго хаев
А как тогда радовались растишки, какой оптимизм излучали. Каждый стремился не продать, а докупить еще - ведь будеттолькодорожать (с)
Вопрос к сегодняшним "практикам" - как используете рыночную возможность? Фиксируете прибыль, или занимаетесь бетонанизмом, отпуская смищные шутки, чтобы горевать потом задним днем?
Раз у вас есть таблетки, вы то и примите. Кто там обещал плавное парапланирование?
Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:03
Faceless написав:
Раз у вас есть таблетки, вы то и примите. Кто там обещал плавное парапланирование?
От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной
PS: как дружелюбно вы воспринимаете чужое мнение - настоящий модератор
zРадио
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:26
zРадио написав:
От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной
коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%
Прохожий
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:35
Прохожий написав: zРадио написав:
От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной
коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%
Що за Миронівський Хлібзавод в абревіатурі, розшифруйте будь ласка?
remark
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:36
remark написав: Прохожий написав: zРадио написав:
От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной
коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%
Що за Миронівський Хлібзавод в абревіатурі, розшифруйте будь ласка?
Мартівські Хаї Зрадіо
Faceless
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