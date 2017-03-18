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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8605860686078608

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:39

  Faceless написав:
Що за Миронівський Хлібзавод в абревіатурі, розшифруйте будь ласка?
Мартівські Хаї Зрадіо[/quote]

Дякую.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:56

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa

Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть

Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ?
P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут пешком от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства в отчётах купивших там квартиры инвесторов.
https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 29 вер, 2021 14:05, всього редагувалось 4 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:00

  zРадио написав:
  Faceless написав:
Раз у вас есть таблетки, вы то и примите. Кто там обещал плавное парапланирование?


От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

PS: как дружелюбно вы воспринимаете чужое мнение - настоящий модератор



А чого не така картинка?
Скільки зараз домік? 1500? Точно не під 3 кує як ту частину яку ти вибрав.

А на цій 1600 і теж літо з осінню…

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:05

  roberto dark написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa

Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть

Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ?
P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства нав отчётах купивших там инвесторов.
https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z

Тоді моя кавалірка 15м2 з ремонтом на каравайках 40куе при інвештиції 10кує і ремонту 5куе. Параплануєм від МХЗ!
flyman
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  #<1 ... 8605860686078608
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