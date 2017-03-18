Додано: Сер 29 вер, 2021 13:56

Faceless написав: https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa



Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть https://ua.m2bomber.com/obj/809034691/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-2-h-kom-s-panoramnym-vidom-po-ul-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaaОднушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть

Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ?P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут пешком от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства в отчётах купивших там квартиры инвесторов.