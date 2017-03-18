Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ? P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут пешком от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства в отчётах купивших там квартиры инвесторов. https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 29 вер, 2021 14:05, всього редагувалось 4 разів.
Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ? P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства нав отчётах купивших там инвесторов. https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z
Тоді моя кавалірка 15м2 з ремонтом на каравайках 40куе при інвештиції 10кує і ремонту 5куе. Параплануєм від МХЗ!
Однушка без ремонта в Каховском - 70куе. Летим стремительно в пропасть
Зачем брать за 70 000$ без ремонта, если можно взять там же 38 м С РЕМОНТОМ и за те же деньги ? P.S.Два года назад маклера забросали однухами с этого жк по 40 к, ещё не сданые, но был выбор и даже в разноцветных башнях. Не понравилось: подьезды как в экономах начала 2000х, под домами ездят какие то грузовики постоянно ( рядом огромные склады), жд дорога, 15 минут пешком от метро это уже перебор и много жалоб на качество строительства в отчётах купивших там квартиры инвесторов. https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z
Если разница в метраже на 10 м не критично, то лучше взять квартиру там же, но с ремонтом , мебелью и техникой, которые в Украине ещё и значительно подорожали в этом году. А тем более если под аренду. На её стоимость почти не повлияет, зато сразу сдал и забыл. Ремонты в Киеве - это тот ещё головняк.
Если разница в метраже на 10 м не критично, то лучше взять квартиру там же, но с ремонтом , мебелью и техникой, которые в Украине ещё и значительно подорожали в этом году.
Если бы свет клином сошёлся на Каховской. Но 1800+ за метр с дешманским ремонтом в опе левобережья это такой же треш, как 1400+ там же без ремонта. И да, вторая это однушка, первая - двушка. Все же не стоит приравнивать
zРадио написав:От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной
коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%
Это можно считать альтернативным прогнозом? От марта 2020-го по Домику мы ушли аж на 10,8%. Ну и опять же, от хая 2007-го, после которого был хай 2008-го, мы увидели не просто возврат на те же уровни, а падение сначала на 40%, затем еще на 30%, а сегодня находимся на -45%