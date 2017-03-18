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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8607860886098610>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Не вище 900
14%
13
2. 901 - 1050
7%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%


Это можно считать альтернативным прогнозом? От марта 2020-го по Домику мы ушли аж на 10,8%. Ну и опять же, от хая 2007-го, после которого был хай 2008-го, мы увидели не просто возврат на те же уровни, а падение сначала на 40%, затем еще на 30%, а сегодня находимся на -45%


А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%

С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль.
Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса.
Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:06

  Faceless написав:А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%

С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль.
Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса.
Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко

Перший зелений гудок дав Китай.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:12

  Faceless написав:А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%


Ну так по Бомберу, существуй он в те годы, и коррекция 2009-го была бы сильнее. Вы сами это прекрасно пониете, но поспорить ведь важнее

  Faceless написав:С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль


Да ну - а наш фондовый рынок, сложившийся сильнее КРЖН, тоже ипотека обвалила? Был один большой пузырь валютного курса - вот первое, что повлияло на коррекцию долларовых цен на все, включая труд! В США, где доллар - родная валюта, ни для РН, ни для других рынков столь трагических последствий не было. Хотя именно оттуда пошел кризис. ВВП США тогда потерял 4%, а наш - 15%

  Faceless написав:
Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса


Схлопываться нечему (с) Ок, сохранил
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
Схлопываться нечему (с) Ок, сохранил

О, то вы свидетель ипотеки? Что там может схлопнуться то по вашему, аж интересно?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:22

  Faceless написав:
roberto dark написав:
  Faceless написав:Зачем брать что то, что другое? :mrgreen:

https://ua.m2bomber.com/obj/794877255/v ... hovskaaa-z

Если разница в метраже на 10 м не критично, то лучше взять квартиру там же, но с ремонтом , мебелью и техникой, которые в Украине ещё и значительно подорожали в этом году.
Если бы свет клином сошёлся на Каховской. Но 1800+ за метр с дешманским ремонтом в опе левобережья это такой же треш, как 1400+ там же без ремонта.
И да, вторая это однушка, первая - двушка. Все же не стоит приравнивать


Да конечно свет клином не сошелся на Каховском, но вы же его запостили, а не отбросили как спам или хотелку какого-то клинического идиота. У вас там в Киеве все перепуталось : однушки-евродвушки- двушки . Все они могут быть примерно одного метража и в обьявлениях пишут продавцы как им заблагорассудится. :D

И вообще я имел ввиду, что десять метров потери в площади готовой квартиры -ВЫГОДНЕЕ за 70 k, потому как ремонт сделать ДОРОЖЕ ЧЕМ СТОЯТ ЭТИ 10 МЕТРОВ РАЗНИЦЫ . Кроме того нет потери времени на его осуществление, что тоже выльется как минимум в несколько тысяч долларов полугодичной аренды за квартиру, которую можно сдать уже ЗАВТРА :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  Faceless написав:
roberto dark написав:Если бы свет клином сошёлся на Каховской. Но 1800+ за метр с дешманским ремонтом в опе левобережья это такой же треш, как 1400+ там же без ремонта.
И да, вторая это однушка, первая - двушка. Все же не стоит приравнивать


Да конечно свет клином не сошелся на Каховском, но вы же его запостили, не отбросили как спам или хотелку какого-то клинического идиота. У вас там в Киеве все перепуталось : студии -однушки-евродвушки- двушки . Все они могут быть примерно одного метража и в обьявлениях пишут продавцы как им заблагорассудится. :D

И вообще я имел ввиду, что десять метров потери в площади готовой квартиры -ВЫГОДНЕЕ за 70 k, потому как ремонт сделать ДОРОЖЕ ЧЕМ СТОЯТ ЭТИ МЕТРЫ. Кроме того нет потери времени на его осуществление, что тоже выльется как минимум в несколько тысяч долларов полугодичной аренды.

Можно было бы согласиться, но все же есть нюансы. Тот ремонт нужно видеть, скорее всего, там дешманщина на продажу, и покупать такой - выброшенные деньги. Ну и +1 комната, хоть и небольшая, а не 1к с большой кухней как второй вариант - это всё таки существенная разница
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса.
Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко

С чего оно выросло настолько? На том фоне, что на бюджетных деньгах подзаработала группа лиц?
Количество крупных налогоплательщиков упало за 2 года
https://finance.liga.net/all/novosti/v- ... telschikov
Долги по коммуналке выросли за год
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... za-4007800

В обзорах риелторов указывается, что наибольшим спросом пользуется недвига на 1-2 комнаты до 50 тыс долл, слека подрос интерес к недвиге до 100 000.
https://ubr.ua/market/real-estate/staro ... om-4007577

Вернуть в Киеве застройщика типа Аркада-много и недорого, дать финансирование ДБК 4 -и цены рухнут.

Аудированную отчетность КАНа за 2020 г. не знаете где посмотреть?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39

Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ :!: К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 29 вер, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ :!: К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/
ПОХ это аномалия. Логики там нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:45

  Faceless написав:
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ :!: К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

https://profirealt.com.ua/flats/view/55464/
ПОХ это аномалия. Логики там нет

Поэтому ремонт в Жк Каховский как и цена за квартиру НАМНОГО интереснее и веселее чем на Ващенка 5. И кстати одноклассник жаловался что зря переехал на Пох с Троещины ибо там по все параметрам кроме метро было лучше.
roberto dark
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