Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной
коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%
Это можно считать альтернативным прогнозом? От марта 2020-го по Домику мы ушли аж на 10,8%. Ну и опять же, от хая 2007-го, после которого был хай 2008-го, мы увидели не просто возврат на те же уровни, а падение сначала на 40%, затем еще на 30%, а сегодня находимся на -45%
А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%
С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль. Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса. Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко
Faceless написав:А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%
С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль. Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса. Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко
Перший зелений гудок дав Китай. Чекаєм на інші дзвіночки. Растішкам ще можна порізвитися. Дядя Сем ще дає добро бичкам жирувати. А там десь весна і ведмеді полізуть з барлогів.
Faceless написав:А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%
Ну так по Бомберу, существуй он в те годы, и коррекция 2009-го была бы сильнее. Вы сами это прекрасно пониете, но поспорить ведь важнее
Faceless написав:С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль
Да ну - а наш фондовый рынок, сложившийся сильнее КРЖН, тоже ипотека обвалила? Был один большой пузырь валютного курса - вот первое, что повлияло на коррекцию долларовых цен на все, включая труд! В США, где доллар - родная валюта, ни для РН, ни для других рынков столь трагических последствий не было. Хотя именно оттуда пошел кризис. ВВП США тогда потерял 4%, а наш - 15%
Faceless написав: Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса
Если разница в метраже на 10 м не критично, то лучше взять квартиру там же, но с ремонтом , мебелью и техникой, которые в Украине ещё и значительно подорожали в этом году.
Если бы свет клином сошёлся на Каховской. Но 1800+ за метр с дешманским ремонтом в опе левобережья это такой же треш, как 1400+ там же без ремонта. И да, вторая это однушка, первая - двушка. Все же не стоит приравнивать
Да конечно свет клином не сошелся на Каховском, но вы же его запостили, а не отбросили как спам или хотелку какого-то клинического идиота. У вас там в Киеве все перепуталось : однушки-евродвушки- двушки . Все они могут быть примерно одного метража и в обьявлениях пишут продавцы как им заблагорассудится.
И вообще я имел ввиду, что десять метров потери в площади готовой квартиры -ВЫГОДНЕЕ за 70 k, потому как ремонт сделать ДОРОЖЕ ЧЕМ СТОЯТ ЭТИ 10 МЕТРОВ РАЗНИЦЫ . Кроме того нет потери времени на его осуществление, что тоже выльется как минимум в несколько тысяч долларов полугодичной аренды за квартиру, которую можно сдать уже ЗАВТРА
roberto dark написав:Если бы свет клином сошёлся на Каховской. Но 1800+ за метр с дешманским ремонтом в опе левобережья это такой же треш, как 1400+ там же без ремонта. И да, вторая это однушка, первая - двушка. Все же не стоит приравнивать
Да конечно свет клином не сошелся на Каховском, но вы же его запостили, не отбросили как спам или хотелку какого-то клинического идиота. У вас там в Киеве все перепуталось : студии -однушки-евродвушки- двушки . Все они могут быть примерно одного метража и в обьявлениях пишут продавцы как им заблагорассудится.
И вообще я имел ввиду, что десять метров потери в площади готовой квартиры -ВЫГОДНЕЕ за 70 k, потому как ремонт сделать ДОРОЖЕ ЧЕМ СТОЯТ ЭТИ МЕТРЫ. Кроме того нет потери времени на его осуществление, что тоже выльется как минимум в несколько тысяч долларов полугодичной аренды.
Можно было бы согласиться, но все же есть нюансы. Тот ремонт нужно видеть, скорее всего, там дешманщина на продажу, и покупать такой - выброшенные деньги. Ну и +1 комната, хоть и небольшая, а не 1к с большой кухней как второй вариант - это всё таки существенная разница
Faceless написав:ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса. Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко
Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне, как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме на Осокорках, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
roberto dark написав:Faceless Давайте что бы действительно свет клином на Каховском не сошелся, лучше обьясните мне как может квартира на Ващенка 5 в панельном доме, в 37 метровой квартире с отделкой от застройщика( линолеум, сантехника, двери и т.д. самый "дешман" и уже наверняка уже слегка подубитые ибо дом сдался относительно давно) стоить 75 000 $ К тому же окна на Юг и летом там невыносимо. Лично был там в аналогичной квартире у одноклассника, поэтому в курсе. От метро по раскаленному асфальту 20 минут вприпрыжку. Впечатления - ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
Поэтому ремонт в Жк Каховский как и цена за квартиру НАМНОГО интереснее и веселее чем на Ващенка 5. И кстати одноклассник жаловался что зря переехал на Пох с Троещины ибо там по все параметрам кроме метро было лучше.