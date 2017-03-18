Додано: Сер 29 вер, 2021 14:56

zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав: От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной От мартовских пиков так бы и было. Но рынок пошел выше, поэтому и коррекция будет более агрессивной

коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40% коррекция конечно когда то будет но ИМХО маловероятно будет увидеть даже уровень МХЗ не говоря уже о -20-40%



Это можно считать альтернативным прогнозом? От марта 2020-го по Домику мы ушли аж на 10,8%. Ну и опять же, от хая 2007-го, после которого был хай 2008-го, мы увидели не просто возврат на те же уровни, а падение сначала на 40%, затем еще на 30%, а сегодня находимся на -45% Это можно считать альтернативным прогнозом? От марта 2020-го по Домику мы ушли аж на 10,8%. Ну и опять же, от хая 2007-го, после которого был хай 2008-го, мы увидели не просто возврат на те же уровни, а падение сначала на 40%, затем еще на 30%, а сегодня находимся на -45%

А по Бомберу 25% в долларах только за год по первичке, 26%+ по вторичке. С марта 2020-го больше, Барака точнее скажет, думаю, около 40%С 2008 на 2009 у нас был системный кризис, сильная девальвация, схлопывание ипотеки, причём последний фактор для цен на недвижимость играл самую большую роль.Сейчас есть ожидания очередного мирового кризиса (хотя если сравнивать с тем кризисом, то он разгорелся в 2007, а у нас все началось в конце 2008), ипотеки по сути почти нет и та в гривне, а не в валюте, схлопываться нечему, с девальвацией - будет зависеть больше от кризиса.Даже от сегодняшних уровней до МХЗ надо сбрасывать порядка 30%, и с чего бы должно упасть настолько, если сам доллар тоже хорошо дешевеет. Пройдёт ещё полгода - так может до МХЗ уже придётся и 40%+ сбрасывать, а до минусов от МХЗ вообще будет очень далеко